Familias de los cinco bebés que murieron en IMSS de Durango denuncian ante la FGR

Familiares de los cinco bebés que fallecieron en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los hechos ocurridos en cada uno de los casos.

En entrevista con medios, Fermín Flores, abogado de las familias, explicó que la denuncia contiene de manera individual los hechos relacionados con cada una de las víctimas, por lo que su contenido se mantiene bajo reserva mientras corresponde al Ministerio Público determinar qué delitos podrían configurarse y si existen responsabilidades.

“Venimos a presentar la denuncia formalmente ante la Fiscalía General de la República. El contenido obviamente es privado; vienen relatados los hechos que le sucedieron a cada una de las familias, de las víctimas que fallecieron”.

El abogado señaló que corresponde al Ministerio Público clasificar los hechos denunciados y establecer si existe uno o varios delitos, así como determinar si alguna persona o institución tiene responsabilidad en lo ocurrido.

Flores indicó que algunos de los padres ya habían presentado denuncias previamente, mientras que con esta acción se busca formalizar la investigación ante la autoridad federal.

“La Constitución establece que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos que se presumen como delictuosos”.

Pide no adelantar conclusiones

Ante la posibilidad de que los hechos estén relacionados con una presunta negligencia, el abogado evitó adelantar conclusiones, al señalar que hacerlo podría afectar las investigaciones que están por comenzar.

Flores sostuvo que serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar si hubo negligencia u otros delitos y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

“No podemos adelantar tanto porque sería contaminar la posible investigación que en este momento va a iniciar por parte de alguno de los padres; otros ya presentaron su denuncia”.

El abogado agregó que las familias evitarán plantear conclusiones sobre lo ocurrido mientras avanza la investigación, con el objetivo de no entorpecer las diligencias que realice la FGR.

Mantienen cerrada unidad

El IMSS mantiene cerrada a nuevos ingresos la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 de Durango, donde fallecieron cinco recién nacidos, mientras autoridades federales y estatales realizan una revisión clínica, epidemiológica y sanitaria para determinar qué ocurrió y si existe algún factor común entre los casos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este martes que desde ayer se encuentran en Durango equipos de la Dirección General de Epidemiología, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que trabajan junto con personal del instituto en la revisión de los expedientes y de las medidas de prevención y control de infecciones.

“Las investigaciones continúan y ya actualizaremos la información conforme tengamos resultados verificados”, señaló la doctora Adriana Torí Saldaña.