Familias desplazadas por la violencia en Chilapa, Guerrero, comienzan a volver a sus hogares

La Secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, informó que este jueves 14 de mayo comenzó el retorno a sus hogares de familias desplazadas por la violencia en el municipio de Chilapa de Álvarez, tras los ataques armados registrados en comunidades de la región Montaña Baja de Guerrero.
En las acciones participan elementos del Ejército, personal de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y autoridades estatales, como parte del operativo de seguridad y acompañamiento implementado para garantizar el regreso de las personas afectadas.
Un día antes, Rosa Icela Rodríguez y la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, realizaron un recorrido por las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, donde dialogaron con familias desplazadas por los ataques atribuidos al grupo delictivo Los Ardillos, ocurridos desde el pasado 6 de mayo.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, durante la visita las autoridades escucharon las principales demandas de la población, enfocadas en seguridad, acceso a servicios básicos y apoyo humanitario.
El Gobierno federal reiteró que el diálogo con las comunidades será una de las principales vías para atender el conflicto en la región.
Entre los compromisos anunciados se encuentra el restablecimiento de las Bases de Operaciones Interinstitucionales en la zona, con participación del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Guerrero, además de la instalación de un corredor seguro para facilitar el ingreso de víveres y ayuda humanitaria.
La dependencia federal informó también que se desplegarán brigadas para acercar programas sociales y servicios de atención médica a las comunidades afectadas y, a partir de la próxima semana, se prevé la realización de ferias de servicios y trámites, así como jornadas del Tianguis del Bienestar.
Violencia en Chilapa
En el Municipio de Chilapa de Álvarez se han registrado constantes hechos de violencia, como balaceras y ataques con explosivos lanzados mediante drones, lo que provocó el desplazamiento forzado de habitantes en distintas localidades de la región.
Mientras la Secretaría de Gobernación reportó 120 personas desplazadas y seis lesionadas, integrantes del Concejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) señalaron que la cifra podría superar las 800 personas afectadas en comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.
Los hechos delictivos en el municipio están relacionados con la presencia de grupos criminales como Los Ardillos y Los Tlacos, que se disputan el control de la región para el desarrollo de actividades ilícitas.