Familias desplazadas por la violencia en Chilapa, Guerrero, comienzan a volver a sus hogares

La Secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, informó que este jueves 14 de mayo comenzó el retorno a sus hogares de familias desplazadas por la violencia en el municipio de Chilapa de Álvarez, tras los ataques armados registrados en comunidades de la región Montaña Baja de Guerrero.

En las acciones participan elementos del Ejército, personal de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y autoridades estatales, como parte del operativo de seguridad y acompañamiento implementado para garantizar el regreso de las personas afectadas.

Un día antes, Rosa Icela Rodríguez y la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, realizaron un recorrido por las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, donde dialogaron con familias desplazadas por los ataques atribuidos al grupo delictivo Los Ardillos, ocurridos desde el pasado 6 de mayo.