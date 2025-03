$!Familias reclaman a autoridades presentes y pasadas durante jornada de luto nacional por víctimas de desaparición

Por: Siboney Flores y Marcela Nochebuena



El reclamo al ex Gobernador, Enrique Alfaro, y al actual Gobernador Pablo Lemus, en Guadalajara, Jalisco, y la exigencia a la Presidenta Claudia Sheinbaum de escucha y diálogo con las familias de personas desaparecidas desde el Zócalo capitalino, marcaron la jornada de luto nacional que se convocó el sábado tras el hallazgo de un campo de reclutamiento y exterminio en Teuchitlán.



“Presidenta: ¿Nos ves?”: Zócalo de la Ciudad de México

“Presidenta: ¿Nos ves?”, se leía en letras blancas en un Zócalo capitalino que se convirtió la tarde y noche del sábado en un croquis del Rancho Izaguirre, en Teuchitlan, Jalisco, donde la semana pasada fue hallado un campo de reclutamiento y exterminio.

Seguido de las letras blancas, trazos circulares y rectangulares marcaban distintas áreas del rancho: baño, centro de confinamiento, caseta, fosa... Al interior de cada una, hileras de zapatos, cada par con una veladora y marcado con un número escrito en un pequeño cuadro de papel, recordaban, frente a las puertas de Palacio Nacional, el horror.

Unas horas antes, cerca de las 3:00 de la tarde, la jornada de oración y vigilia había comenzado al interior de la Catedral Metropolitana, donde los carteles y fichas de búsqueda de personas desaparecidas formaron una alfombra sobre las escalinatas al altar, mientras el obispo que presidía, Javier Acero Pérez, llamaba a autoridades y sociedad a voltear a ver a las familias que buscan ante la inacción de las instituciones, al tiempo que ofreció una disculpa a nombre de su Iglesia Católica si en algún momento ha sido indiferente.

“No podemos callarnos ante esta realidad. No tengamos miedo para acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar juntos el contacto, que al final todo esto se resume en diálogo con todos los actores sociales que sufrimos este daño”, llamó.

Cuando la ceremonia terminó, afuera, en la plaza principal del País, ya comenzaba a pintarse el mensaje central junto con el croquis del Rancho Izaguirre. Poco más de una hora después, las familias lanzaron un mensaje de exigencia a la Presidenta Claudia Sheinbaum frente a Palacio Nacional:

“Hace nueve meses una mayoría de votantes la eligió a usted para presidir la República... pero a pesar de las expectativas de tantas víctimas que también ejercimos nuestro derecho al voto, usted parece no querer voltear a vernos: no nos nombra, parece no escucharnos y no se dirige a nosotras”, se escuchó debajo de una carpa roja colocada cerca del asta. La referencia recordaba a lo que tantas veces ha repetido la Presidenta en torno a otras agendas: “Lo que no se nombra, no existe”.