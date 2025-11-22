Fátima Bosch: quién es el papá de la ganadora de Miss Universo 2025 y qué relación tiene con Pemex

Tras ser coronada como Miss Universo 2025, Fátima Bosch recibió este viernes una felicitación de Petróleos Mexicanos (Pemex), que destacó en redes sociales que la nueva reina de belleza es hija de Bernardo Bosch Hernández, trabajador de la institución.

En su publicación en la red social X, Pemex expresó: “Un logro que refleja esfuerzo, profesionalismo y pasión”, y la imagen difundida incluyó el mensaje: “La familia petrolera felicita a Fátima Bosch Fernández por su logro como Miss Universo 2025. Hija de nuestro compañero Bernardo Bosch Hernández”.



La trayectoria del padre de Fátima en Pemex

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Bernardo Bosch Hernández acumula 27 años y 9 meses en Pemex. Desde enero de 2017 es asesor del director general de Pemex Exploración y Producción, cargo que ocupa desde hace 8 años y 11 meses.

Antes trabajó como Gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo entre julio de 2016 y enero de 2017, durante 7 meses. También fue Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de abril de 2014 a julio de 2016, por 2 años y 4 meses.

Entre octubre de 2009 y abril de 2014 se desempeñó como Gerente de Control de Gestión Pemex Exploración y Producción, durante 4 años y 7 meses. En 2009 trabajó como Asesor en la Dirección Corporativa de Operaciones de Pemex, de febrero a octubre, por 9 meses.

De abril de 2005 a febrero de 2009 fue Gerente de Control de Gestión en la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, durante 3 años y 11 meses. Entre septiembre de 2002 y abril de 2005 ocupó el puesto de Jefe de la Unidad de Control de la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas, por 2 años y 8 meses.

Comenzó su trayectoria en Pemex como Superintendente de Atención de Auditorías Internas del Proyecto Cantarell, cargo que desempeñó de marzo de 1998 a septiembre de 2002, durante 4 años y 7 meses.



El triunfo de la tabasqueña

El mensaje de Pemex se difundió después del triunfo de Fátima Bosch, originaria de Teapa, Tabasco, quien fue coronada el pasado jueves como Miss Universo en el certamen celebrado en Tailandia.

La tabasqueña, quien es además la cuarta mexicana en portar la corona, se impuso a la representante local y a la venezolana, nación potencia en los concursos de belleza y pasarelas.

La representante de México se coronó Miss Universo 2025 pese a altercado con ejecutivo que se volvió un fenómeno viral que pudo haberle costado su participación”

México ha obtenido la corona tres veces antes: la primera fue Lupita Jones, en 1991; Ximena Navarrete, en 2010; Andrea Meza, en 2020; por lo que a esta lista llega la tabasqueña en 2025.



Formación y causas que impulsa

Fátima Bosch nació el 19 de mayo del 2000 en Teapa, Tabasco, y estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana.

Realizó estudios internacionales en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont.

Fátima ha utilizado su voz para visibilizar temas de salud mental y neurodiversidad al abordar temas de acoso escolar y de los retos relacionados con el TDAH y la dislexia.



El evento que marcó el paso de Fátima Bosch

Fátima Bosch se alzó con la corona de Miss Universo 2025, logrando una victoria resonante que llega justo después de un dramático incidente que se volvió viral a principios de mes.

La mexicana de 25 años conquistó el título, a pesar de haber protagonizado un tenso altercado con el ejecutivo y presentador del certamen, Nawat Itsaragrisil.

El empresario grabó una transmisión en vivo en la que cuestionó e incluso llamó “tonta” a Miss México.

El motivo aparente del conflicto fue el supuesto incumplimiento de Fátima Bosch al no publicar suficiente contenido promocional de Tailandia en sus redes sociales.

Este episodio desató rápidamente una tormenta feminista en redes sociales, que respaldó masivamente a la concursante mexicana frente a los comentarios del ejecutivo.

Con información de Luis Baylón