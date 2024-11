$!Fátima, la joven de 25 años que festejaba el cumpleaños de su padre y fue asesinada en un bar de Querétaro

Sin embargo, poco después se confirmó que no se trataba de un error: Fátima era una de las 10 personas asesinadas la noche del sábado 9 de noviembre.

“Sabíamos que era víctima, pero no a qué grado, por eso buscamos en el hospital. Teníamos la ilusión y la esperanza de que se hubieran equivocado”.

Tras el suceso, los familiares de Fátima comenzaron a buscarla. Pero del otro lado de su celular la joven no contestaba.

Junto a ella, yacían los cuerpos de Rodrigo García; Giovanni Arellano; Diego Tapia; Carlos Gómez; Jesús Alberto Arteaga; Fernando Núñez; Arturo Velazco; Angie Ascencio; y Berenice López. Todos eran jóvenes.

‘Fátima no era una delincuente; no se pasaba ni un semáforo en rojo’

En la tarde del domingo, el alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías, salió públicamente en redes sociales a decir que el ataque al bar “fue dirigido contra delincuentes”, y que éste era producto de la violencia que se vive a nivel nacional.

Ayer lunes, la presidenta Sheinbaum aseguró durante su conferencia ‘mañanera’ que hay una persona detenida por estos hechos y que en la balacera “iban a por una persona”. Mientras que, en la tarde, el vicefiscal de investigación científica y policial de Querétaro, Humberto Pérez González, señaló que “una de las víctimas pudiera estar vinculada a un grupo delictivo”.

Estas declaraciones molestaron a los familiares de las víctimas, porque consideran que criminalizan a todas las personas que fueron asesinadas la noche del sábado pasado, sin que, además, la Fiscalía del estado haya concluido una investigación fehaciente de lo sucedido y los motivos que desencadenaron la masacre.

“No se vale que las autoridades entren al juego de la ligereza, de decir que todos eran delincuentes. Yo no soy quién para decir quién sí era delincuente y quién no, pero se llenan rápido la boca diciendo ‘ah, es que eran delincuentes’. Poco faltó para que dijeran ‘se lo merecían’”, critica el tío de Fátima.

“Ofende que digan que mi sobrina era delincuente cuando ni su padre, ni ella, se pasaban un alto en bicicleta, ni se metían en una calle en sentido contrario”, hace hincapié el hombre, que explica que su hermano José Luis Ramos Ortiz era un reconocido activista en pro de la movilidad ecológica y sostenible en Querétaro, y que su sobrina Fátima, que llevaba las redes sociales de la organización civil ‘Saca la Bici’, acababa de retomar los estudios tras dejarlos por un tiempo tras el fallecimiento de su padre.

“Su único pecado fue festejar el cumpleaños de mi hermano fallecido. Se sentía triste y por eso invitó a su prima a tomarse una cerveza. Pero ella no se drogaba, no se prostituía, no vendía drogas, nada de eso. A sus 25 años, era una niña de bien y de muchas ideas”.

“¿O de qué se trata? –se pregunta enojado el hombre durante la entrevista afuera de la casa funeraria donde se veló el cuerpo de la joven–, ¿de que ya no podemos ni salir a la calle? Somos millones de personas en este país que ya no podemos salir tranquilos a la calle. En este país nos estamos quedando solo los viejos, y los jóvenes están yéndose en hechos tan lamentables como este”.

Ricardo Ramos recuerda, además, que el ataque al bar Cantaritos “no fue en la madrugada”, sino a las 9 de la noche, “y no fue en una calle oscura, sino en una calle céntrica, comercial, con muchos negocios alrededor”.

“No se vale que una muchacha sana, una persona que su único pecado fue tratar de pasar un rato feliz con sus amigos y con una prima, acabe de esta manera. No se vale”, concluye el hombre entre sollozos.

Al mediodía de ayer, se realizó una misa en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario del Rayo, a unos 20 minutos en auto del lugar de los hechos, donde más familiares, amigos y amigas se acercaron para despedir entre aplausos a Fátima.

Al término del evento, familiares pidieron que se respetara la intimidad y el dolor de la familia de la joven.

“Solo pedimos que se haga justicia para Fátima y el resto de las víctimas”, se limitó a decir uno de los familiares que se acercó con los medios de comunicación.

“Exigimos que se haga justicia”, sentenció.