Felipe Calderón abrió México a la DEA, acusa Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló durante su conferencia matutina que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa la Administración para el Control de Drogas (DEA) alcanzó su mayor nivel de penetración en México, facilitada por la apertura que la Armada de México brindó a esa agencia estadounidense en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico.

“Fue el momento en que la DEA tuvo mayor apertura en México con Felipe Calderón. Total apertura”, afirmó Sheinbaum Pardo, quien añadió que la Marina fue el cuerpo elegido precisamente porque resultaba más permeable que el Ejército a esa colaboración.

“La Marina también, pero pudieron meterse mejor en la Marina para formar cuerpos de élite dentro de la Marina, que fueron los que colaboraron más con la DEA para la llamada guerra contra el narco”, aseveró.

Las declaraciones se realizaron horas antes de que viajara a Lázaro Cárdenas, Michoacán, para encabezar la ceremonia oficial por el Día de la Marina, celebración que conmemora la consolidación de la soberanía marítima del País.

Sheinbaum Pardo también sembró una interrogante de fondo sobre el origen real de aquella estrategia de seguridad.

“Siempre nos va a quedar la duda de si la guerra contra el narco fue una idea de Felipe Calderón o fue una idea de Obama, porque estaba en el Gobierno Obama, o de las agencias de Estados Unidos”, planteó, citando relatos contenidos en el libro ¡Gracias! del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las declaraciones presidenciales se dan en medio de una disputa política entre el Gobierno federal y la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, derivada de la investigación abierta por la Fiscalía General de la República sobre la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas realizado en esa entidad en abril de 2026.

Dos de esos agentes murieron en un accidente automovilístico durante el operativo y otros dos fueron regresados a Estados Unidos, lo que generó cuestionamientos sobre la participación de personal extranjero sin autorización del Gobierno federal.

Sheinbaum Pardo minimizó los señalamientos de la oposición y rechazó que exista persecución política contra Campos Galván.

“El Gobierno no está haciendo ninguna investigación. La Fiscalía autónoma está haciendo una investigación”, sostuvo.

También aclaró que la Gobernadora no enfrenta imputación formal.

“No está imputada de nada, lo dijo la propia Fiscalía”, expresó.

El 30 de mayo, Campos Galván encabezó un acto organizado por el Partido Acción Nacional en la Expo Chihuahua, donde acusó a Morena de haber construido un “narcogobierno” y de usar el argumento de la soberanía nacional como escudo para proteger vínculos con la delincuencia organizada.

“Han construido en estos años un absoluto narcogobierno”, afirmó la Gobernadora, quien estuvo acompañada por los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Calderón Hinojosa defendió en ese evento su estrategia de combate al crimen organizado y cuestionó lo que calificó como complicidades del actual Gobierno con grupos delictivos.

“Qué absurdo que seas tú la perseguida y los que están acusados de complicidad con los criminales más sanguinarios, esos sean protegidos por el Gobierno en México”, expresó, quien también advirtió sobre una presunta erosión democrática.

“Me preocupa que en México se está construyendo hoy un Estado autoritario”.

Fox Quesada llamó a impedir que ninguna fuerza política obtenga mayoría legislativa en las elecciones de 2027 y acusó a Morena de haberse convertido en la nueva “dictadura perfecta”.

En paralelo, y en un revés procesal para Morena, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó ese mismo día que venció el plazo para ratificar la solicitud de juicio político contra Campos Galván, promovida por legisladores morenistas de Chihuahua, por lo que el procedimiento quedó sin efecto.

La solicitud, firmada por 11 diputados locales y presentada el 25 de mayo, no fue ratificada en los tres días que establece el reglamento.

“No existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la Gobernadora Maru Campos”, declaró López Rabadán.

Aunque los cargos nunca se hicieron públicos formalmente, Morena señaló que la acusación giraba en torno a la presunta traición a la patria por la presencia de los agentes de la CIA durante el operativo de abril.