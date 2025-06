Felipe Calderón y Fernández Noroña coinciden en audiencia con el Papa en El Vaticano

“El cínico de Felipe Calderón en la audiencia con el Papa León XVI. Hoy no representa absolutamente nada el usurpador. Medio Acción Nacional aquí andaba con su hipocresía acostumbrada”, escribió Fernández Noroña.

El ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa; y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, coincidieron el 21 de junio durante una audiencia pública con el Papa León XIV en El Vaticano.

“En mi familia somos abiertamente católicos y creyentes. Noroña es ateo... ¿entonces qué hace él en audiencia con el Papa? Es increíble que todavía se atreva a señalar una hipocresía. Este Senador ya no piensa. Está perdido en ardor y rencor. Por eso ya nadie lo toma en serio”, dijo el hijo del ex Presidente.

Fernández Noroña viajó a Italia para participar en una conferencia parlamentaria sobre Diálogo Interreligioso, donde se declaró ateo. Durante su mensaje en el Parlamento italiano, afirmó que en México había un compromiso con la tolerancia, el respeto, la democracia, la igualdad y las libertades.

Aunque refrendó que era ateo, durante el viaje, el Senador aprovechó para acudir a una de las audiencias públicas que León XIV ofrecía a personas que la solicitaran, en la cual tomó varias fotografías, que publicó en redes sociales.

“Pues tuvimos audiencia con el Papa León XIV. No me adorno, era multitudinaria. Yo estaba ubicado en buen lugar, ciertamente”, destacó Fernández Noroña, quien también publicó una fotografía de un cuadro del pintor Rafael, desde donde el Papa dio su mensaje a los asistentes, aunque no compartió el contenido de las palabras del pontífice de la Iglesia Católica.