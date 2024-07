Javier Lozano Alarcón reclamó a Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), sus resultados electorales y “autoregalarse” una senaduría.

Además, durante un programa transmitido por el canal Atypical Te Ve, transmitido por la plataforma YouTube, el ex senador dijo que el político michoacano no había manejado “correctamente” la crisis en la oposición, tras el juicio de Genaro García Luna, así como por ponerse en la primera posición de la lista de candidaturas plurinominales del PAN.

Tras asegurar que García Luna y los señalamientos sobre “PRIAN” afectaron la campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, Lozano Alarcón cuestionó a Cortés Mendoza respecto a su deslinde del ex titular de la SSP Federal.

“Eso es una cobardía. ¡El señor era secretario de Estado, en un gobierno panista! No importa que no tuviera su credenciales. Ahora resulta que porque no es panista entonces no lo reconocemos como uno de los nuestros”, enfatizó el ex titular de STPS Federal. “El PAN nunca lo ha reconocido como nuestro, porque no es panista y nunca fue panista, que lo responda quien lo contrató”, dijo Cortés Mendoza, en clara referencia a Calderón Hinojosa.

Además, Lozano Alarcón le espetó al presidente del CEN del PAN, por su lugar en la lista de candidatos plurinominales al Senado de la República e incluso lo “celebró” con aplausos de manera sarcástica. “Bravo, campeón ¡por eso estamos tan jodidos!”, ironizó.

“Dile a la gente que estás enojado porque no te dimos la plurinominal. Y tus molestias no las traigas a un medio de comunicación”, reveló el presidente del CEN del PAN. No obstante, el ex titular de la STPS lo negó. “Yo no quería nada”, enfatizó.

“Uno de los mejores tribunos del @AccionNacional @JTrianaT [Jorge Triana Tena], quedó fuera del Congreso al no incluirlo en sus listas plurinominales. Eso sí, sí quedó uno de sus peores oradores @MarkoCortes, el actual presidente del PAN y el que más daño le ha hecho en la historia a ese partido, además de su asistente, y otros de su camarilla”, escribió Calderón Hinojosa, en su cuenta de la red social X.

“La caída del PAN tiene una explicación muy clara: sus dirigentes, especialmente el actual @MarkoCortes, se han servido con la cuchara grande. 6 años en la dirigencia y solo cubrió el 39% de representantes de casilla? Qué hizo en 6 años aparte de agandallarse las pluris y las notarías? La otra es que la mezquindad de estos sujetos y algunos candidatos hizo que el PAN asumiera una narrativa lejana a los logros de sus gobiernos, dedicada a deslindarse de ellos, a pesar de que la opinión pública los evaluaba con los mejores”, abundó el ex mandatario nacional.

“Si el PAN hubiese asumido una narrativa acorde con un gobierno panista que tenía 68% de aprobación, en lugar de deslindarse de él, otra cosa sería. Lo explico en mi libro ‘Decisiones Difíciles’, particularmente en el capítulo ‘el PAN: el Principio del Fin’. Después de eso, la única vez que el PAN decidió asumir y enorgullecerse de sus gobiernos, ganó las elecciones de Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Q Roo, y muchos más”, insistió el ex presidente.

“@FelipeCalderon, explícanos por qué la peor caída de votación para @AccionNacional en la historia fue cuando fuiste presidente, dejando a nuestra candidata en tercer lugar. Aprovecho también para pedirte que nos expliques qué pasó con García Luna, porque sin tener ninguna responsabilidad, al PAN eso le provocó un enorme daño en la campaña, ¿tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías?”, respondió Cortés Mendoza, también en X, antes Twitter.

“La explicación para los panistas es muy clara: dejaste completamente sola a Josefina [Vázquez Mota] y pactaste con [Enrique] Peña Nieto. Y de pluris mejor no hablemos, tu grupo sabe muy bien de eso y hasta me las pidieron en 2021 y 2024. Una precisión, solo en el PAN tuvimos una cobertura de casillas del 68% efectiva el día de la elección, ya con la coalición llegamos al 80%, muchos más de los que tuvimos en el 2012. Cuando estés en México te confirmo los datos”, señaló el presidente del CEN del PAN.