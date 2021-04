Félix Salgado confirma que su hija Evelyn podría ser candidata de Morena en Guerrero

Félix Salgado Macedonio confirmó este jueves que su hija, Evelyn Salgado Pineda, será incluida en la encuesta que aplicará Morena en Guerrero para elegir a la candidata que lo sustituirá para contender por la Gubernatura del Estado.

Sin embargo, aseguró que él no propuso eso al partido.

El senador con licencia estuvo en un evento de campaña de Norma Otilia Hernández Martínez, candidata de Morena a la Alcaldía de Chilpancingo, donde dijo que lo único que se puede hacer es “cambiar lo que está mal”, por lo que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberían desaparecer.

“Yo no la propuse, si no que fueron los asistentes a la asamblea informativa del miércoles en la alameda de la capital los que comenzaron a gritar su nombre [Evelyn Salgado Pineda]. En ningún momento yo dije ‘aquí está mi hija, apóyenla’, me vería yo muy mal, lo que el pueblo decida”, dijo el ex alcalde de Acapulco, en una improvisada conferencia de prensa.

El tres veces ex candidato a Gobernador recordó que será la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la que realice la encuesta, en la cual además de su hija también está incluida la senadora Nestora Salgado García, así como ex alcaldesa de Atoyac Álvarez, María de la Luz Núñez Ramos; y, Esther Araceli Gómez Ramírez, integrante de la comisión nacional de elecciones del CEN de Morena.

No obstante, Salgado Macedonio consideró que contra él se ejerce “violencia política”, cuando se le acusa de pretender “imponer” a su sustituta. Por otra parte, señaló que en caso de que su hija sea elegida y gane las elecciones, no pedirá ningún cargo ni será asesor, pero tampoco sabe si volverá al Senado.

Por último, aclaró que Morena no le ofreció la dirigencia estatal del partido y él no aceptaría un cargo semejante, porque “yo no sirvo para eso, hay que ser francos. No soy presidente de Morena, ni delegado político, soy senador con licencia y me siento bien representado con Saúl López Sollano, y voy a ser Gobernador de Guerrero, ¿cuándo? No sé, pero voy a vivir 100 años”.