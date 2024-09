El senador guerrerense Félix Salgado Macedonio postuló a Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, para ocupar el cargo de Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, además de ser titular del Poder Ejecutivo Federal, en el 2030.

“Yo lo veo en la Secretaría General. Aquí lo destapamos de una vez: Andy López Beltrán, para secretario general de Morena. Es un muchacho muy chambeador y muy inteligente”, dijo.

“¿Estaría colocando la primera piedra hacia 2030?”, le preguntó un reportero del diario Reforma. “No lo descartes. Es buena idea”, respondió el padre de Evelyn Cecia Salgado Pineda, quien desde el 15 de octubre de 2021 es gobernadora de Guerrero.

Por otra parte, Salgado Macedonio descartó que el hecho de que el hijo de AMLO -quien cuenta con una Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- ostentara un cargo en el CEN de Morena, fuera un caso de nepotismo.

“Andy López es fundador de Morena. Es un activo muy importante para el desarrollo partido de nuestro partido. ¿Nepotismo? No, porque no está formando parte del Gobierno. Y habría que ver qué significa nepotismo”, respondió el también ex presidente municipal de Acapulco, entre 2005 y 2008.

“Nepotismo sería que nuestra próxima presidenta de Morena [Luisa María Alcalde Luján] pusiera a su familia. Eso sería nepotismo, y Andy no es familia de ella. Y Andrés Manuel ya no va a ser presidente. No hay nepotismo, aguas”, enfatizó.

El mismo día, la presidenta de la República electa, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que el hijo de López Obrador tenía derecho de participar en la política y saludó que decidiera hacerlo en Morena.

La mandataria nacional electa consideró que López Beltrán había sido respetuoso del momento político que le había tocado a su padre, pero ahora que AMLO estaba por concluir su mandato, tenía derecho a participar en la política.

Asimismo, Sheinbaum Pardo recordó que será el VII Congreso Nacional Extraordinario de Morena sería el que elegiría a la dirección del partido, por lo que el hijo del presidente de la República debería sujetarse a dicha decisión.

“Andrés Manuel López Beltrán tiene derecho a participar en la vida pública ahora que el Presidente se retira. Me parece bien que participe en Morena”, indicó.

Además, Sheinbaum descartó que José Ramón y Gonzalo López Beltrán, otros dos hijos del actual mandatario nacional, estuvieran interesados en ocupar cargos en su eventual Administración.

“Hasta donde sé, no están interesados en participar en el Gobierno”, afirmó Sheinbaum Pardo, quien también rechazó que sus hijos, Mariana Imaz Sheinbaum y Rodrigo Imaz Alarcón, tuvieran interés de participar en política e informó que seguirían dedicándose a sus actividades.

“Ellos no participan en política. Tengo una hija que es filosofía y mi hijo es artista, y ellos van a seguir desempeñando sus tareas, que siempre han desempeñando”, dijo.

“No va a encargarse de nada que tenga que ver con el Gobierno, así lo ha decidido él. Obviamente va a apoyarme familiarmente y en eventos públicos donde le pida que me acompañe, pero en realidad él va a seguir con su trabajo”, señaló.

La presidenta de la República electa también anunció que era probable que acudiera al VII Congreso Nacional Extraordinario, que se llevaría a cabo el día 22 del mismo mes y año, para la renovación de la Presidencia y la Secretaría General, así como diversos cargos del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido, mismo que se llevaría a cabo en el World Trade Center, ubicado en la calle Montecito 38, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

El 9 de septiembre de 2024, Mario Martín Delgado Carrillo, presidente del CEN de Morena, coincidió en que el hijo del mandatario nacional tenía derecho a participar en la elección interna de su partido. Señaló que desde joven, López Beltrán era parte del movimiento y lo calificó como un extraordinario organizador.

“Él está en su derecho de participar. Él desde muy joven está participando en la organización. Es un extraordinario organizador. Siempre ha estado en el movimiento, es fundador y claro que está en su derecho de participar”, comentó Delgado Carrillo.

El dirigente nacional de Morena confirmó que, hasta ese momento, los únicos candidatos que habían expresado públicamente su deseo de dirigir al partido eran la actual titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y López Beltrán.

“Públicamente quienes han manifestado su deseo de participar son Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán”, señaló Delgado Carrillo, quien a pregunta expresa sobre si el hijo del político tabasqueño aspiraba a la Secretaria General del partido, respondió que ocuparía el cargo al que él aspirara, siempre y cuando fuera avalado por los congresistas de Morena.