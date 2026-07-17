$!Feminicidio de Montserrat: dan 70 años de prisión a Marlon Botas

Cecilia Roldán, madre de la víctima, señaló que con la resolución quedó acreditada la responsabilidad.

Tras la audiencia, la familia de Montserrat aseguró que la condena impuesta a Marlon “N” representa un acto de justicia tras un proceso judicial que se prolongó durante cinco años.

Marlon “N” fue sentenciado a 70 años de prisión por el feminicidio de Montserrat Bendimes .

Montserrat Bendimes murió seis días después de ser agredida físicamente; tenía 20 años cuando ocurrió el ataque en una vivienda de Boca del Río.

Montserrat Bendimes murió seis días después de ser agredida físicamente; tenía 20 años cuando ocurrió el ataque en una vivienda de Boca del Río. ( )

“Se hizo justicia para mi hija y se demostró un grado de culpabilidad de quien fue su pareja”, expresó la madre de Montserrat.



Defensa de Marlon podría apelar

La defensa de Marlon “N” aún puede recurrir a una apelación, aunque el abogado de la familia, Francisco León Chaga, sostuvo que la sentencia está sustentada en las pruebas presentadas durante el juicio.

“Se puede pedir una apelación, es su derecho”, indicó el litigante. Sin embargo, afirmó que el fallo quedó “debidamente soportado” con el desahogo de las pruebas durante el proceso.

Respecto a la posibilidad de emprender acciones legales contra los padres de Marlon “N”, la madre de Montserrat descartó esa opción al considerar que el único responsable es el sentenciado.

“No, yo creo que no. Responsable fue él. Y él es el que ya asumió su responsabilidad. Como padres, uno nunca sabe cómo va a actuar. Hubo dos grandes pérdidas en dos grandes familias”, comentó.

Sobre la reparación del daño, la familia señaló que ese tema no representa su principal interés, ya que su prioridad era obtener una sentencia condenatoria.

“Lo que sigue ya no nos interesa tanto. Lo único que nos interesa es que se mantenga y se sostenga la sentencia”, afirmó.

El abogado explicó que, además de la pena de 70 años de prisión, la resolución contempla la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado, así como una amonestación pública. La reparación del daño será analizada en una audiencia posterior.

La siguiente diligencia quedó programada para el 23 de julio, fecha en la que se realizará la lectura y explicación de la sentencia. Posteriormente iniciará la etapa de ejecución de la condena.