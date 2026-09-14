Feminicidio en Morelos: Gabinete ayuda en caso de estudiante española, dice Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal mantiene coordinación con autoridades de Morelos tras el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que se encontraba en Cuautla como parte de un intercambio académico con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya estableció contacto con el Consulado de España en México para dar seguimiento al caso, mientras que autoridades federales de seguridad colaboran con la Fiscalía General del Estado de Morelos.

“Está en contacto ya la Secretaría de Relaciones Exteriores por este lamentable homicidio. Está ayudando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gabinete de Seguridad, a la Fiscalía del Estado de Morelos y ya está la Secretaría de Relaciones Exteriores en contacto con el Consulado de España”, señaló Sheinbaum.

La Presidenta indicó así que la atención al caso involucra tanto a instancias federales como estatales, mientras la Fiscalía de Morelos lleva a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.



Gobierno federal coordina apoyo con Morelos y España

Claudia Tacoronte, de 21 años, estudiaba en la Universidad de Granada y permanecía en Morelos como parte de un programa de intercambio académico en la UAEM. La universidad mexicana informó que la estudiante fue víctima de feminicidio en hechos ocurridos en la Casa de la Cultura de Cuautla.

Tras conocer el caso, la UAEM informó que activó sus protocolos institucionales y mantuvo comunicación con la familia de la estudiante mediante la Universidad de Granada y autoridades consulares españolas. También pidió a las autoridades realizar una investigación inmediata y con perspectiva de género.

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que la Fiscalía estatal inició la investigación y activó los protocolos correspondientes. La mandataria también señaló que se estableció comunicación con el Consulado de España para brindar acompañamiento a los familiares.

La Universidad de Granada rindió este lunes un homenaje a Claudia Tacoronte, con un minuto de silencio en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde cursaba sus estudios. La institución expresó así su reconocimiento a la estudiante tras los hechos ocurridos en Cuautla.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con participación y acompañamiento de autoridades estatales, federales y consulares para el esclarecimiento de los hechos.