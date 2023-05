Liz Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, afirmó que “México es la principal vía por la que el fentanilo llega” a Estados Unidos, durante una conferencia llevada a cabo en Nueva York, en memoria de Kenneth A. Moskow, sobre seguridad nacional y contraterrorismo, el cual fue organizado por el Council on Foreign Relations (CFR, por sus siglas en inglés).

La funcionaria federal estadounidense declaró que en México “están viendo el peligro en su propia nación”. Apuntó que se estaba “trabajando en múltiples dimensiones” y enfatizó las acciones que se realizaban en conjunto con el Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra dicha droga sintética.

Además, Sherwood-Randall aseveró que “el Departamento de Seguridad Nacional [DHS, por sus siglas en inglés] está trabajando directamente con los militares mexicanos, que han sido asignados, Marina, en particular, a interceptar la llegada de fentanilo“.

Por otra parte, la funcionaria federal estadounidense explicó que la droga sintética llegaba a EU, tanto en píldoras como en polvo, y recalcó que la Administración encabezada por el presidente Joseph Biden había estado trabajando con México “en este desafío”.

FENTANILO PODRÍA ESTAR ENTRANDO A EU POR FLORIDA, SUGIERE AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar si el fentanilo estaba llegando a Estados Unidos a través de Florida, además de que llamó a los hispanos a no dar “ni un voto” al mandatario estatal de dicha entidad.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, propuso como precandidato presidencial del Partido Republicano en las elecciones del 2024, que de ser mandatario estadounidense, cerrará la frontera con México, para que el fentanilo y los cárteles de la droga mexicanos no puedan pasar hacia EU.

“Primero que hagan una investigación, porque en una de esas la droga entra por Florida. En una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque si llega a Estados Unidos desde Asia, eso está probado, para que no nos estén culpando a nosotros”, sugirió el político tabasqueño.

“Aprovecho para decirle al señor DeSantis, que ayer se destapó, ya ven que no fallé, que toda su politiquería de los migrantes es porque quiere ser el candidato del Partido Republicano”, señaló el mandatario mexicano.

“Entonces ayer ya se destapó y lo mismo, lo que aplicó allá en Florida, una política antiinmigrante, ojalá y los hispanos de Florida, despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes”, sostuvo López Obrador.

“Hay que respetar, dice la biblia, al forastero, no maltratarlo. Y tenemos que estar informando a la gente para que no ofendan a México, que aprendan a respetarnos”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.