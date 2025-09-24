Fernández Noroña denuncia robo en su casa de Tepoztlán; ‘grave y extrañísimo hecho’, dice el Senador

El ex presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que ingresaron a robar a su casa, ubicada en Tepoztlán, Morelos, mientras él se encontraba en la Ciudad de México.

“Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien”, dijo el legislador en un breve mensaje publicado en X durante la medianoche de este miércoles.

El senador dio a conocer los supuestos hechos en redes sociales, sin embargo, hasta el momento no ha informado si ya se interpuso una denuncia formal.



“No era la casa del senador”, dicen autoridades Morelos

El Secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Urrutia, dio a conocer que la noche del martes atendieron un reporte por robo en el barrio de Santo Domingo, sin embargo, señalaron que el presunto delito no ocurrió en la casa del Senador, sino en el domicilio contiguo.

En conferencia de prensa, detalló que fue una mujer quien reportó que un hombre se introdujo a su domicilio y robó diversos artículos.

“Te puedo confirmar, no es el domicilio del senador, es la casa contigua a esta persona, a Gisela N que muy amablemente nos apoyó para hacer una inspección”, dijo.



La controversia alrededor de la casa de Noroña en Tepoztlán

El pasado mes de agosto, Noroña dio a conocer que la casa reportada en su declaración patrimonial, valuada en 12 millones de pesos, fue adquirida mediante un crédito, por lo que se refirió a ello como “perfectamente legítimo”.

“Con mi ingreso como Senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando un crédito, es una casa que compré a crédito. Llevo allí viviendo, ya es el quinto año, he rentado cuatro; en octubre cumplo el primer año de estarla pagando y yo pienso terminar mis días allí”, dijo este martes.

El legislador retó a que le prueben que adquirió su propiedad con recursos ilícitos.

En medio de la controversia por la vivienda, habitantes de Tepoztlán protestaron afuera de la propiedad para exigir respeto a los bienes de la región, pues, señalaron, que no son de particulares y no cuentan con un título de propiedad.

En tanto, el Secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, llamó al Senador de Morena a pagar impuestos y obligaciones tributarias.

“Quien llegue a residir lo menos que tiene que hacer es respetar al pueblo, Tepoztlán es un Pueblo Mágico como varios pueblos originarios que tiene sus usos, costumbre y tradiciones”, dijo Salgado Brito, quien añadió que el 80 por ciento de la tierra es de propiedad social.

Durante la inauguración de la Escuela de Formación por la Paz y la Democracia Vol. 1, organizada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Noroña fue cuestionado por una joven estudiante sobre la coherencia entre la austeridad que promueve Morena y la compra de su casa en Tepoztlán.

“¿Dónde queda lo que tanto habla su partido, lo que tanto habla su Presidente Andrés Manuel y ahorita su Presidenta Claudia?”, le dijo.

La joven señaló que la crítica recurrente de Morena hacia otros partidos se vuelve contradictoria cuando, aseguró, sus propios miembros no practican lo que predican, ya que “simplemente no puede venir a decir eso de la austeridad, si no lo hay, si en su partido no lo hay.”

Asimismo, acusó que en Morena “nada más se la pasan con mentiras y con incongruencias, porque su partido en eso se basa, en incongruencias”.

Tras los señalamientos, Fernández Noroña ha sostenido públicamente que la casa fue comprada mediante un crédito y que su patrimonio es producto de su trabajo como senador y creador de contenido en YouTube.

Además, ha dicho que no tiene “ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano, porque como hijo del pueblo, pues estábamos bien fregados”.