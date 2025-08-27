Fernández Noroña denunciará a priistas y pedirá el desafuero de Alejandro Moreno tras pelea en el Senado

El presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña dijo que tanto él como el trabajador Emiliano González González denunciarán a los integrantes del PRI por lesiones y, en el caso del colaborador de la Cámara, también por daño a propiedad ajena, debido a los daños a su equipo fotográfico. El legislador aseguró que también recibieron amenazas de muerte.
Fernández Noroña anunció que empujarán un proceso de desafuero contra Alejandro Moreno y los demás legisladores del PRI que participaron en la agresión. El morenista explicó que le corresponderá a la Fiscalía General de la República solicitarlo.
“Una vez presentadas las denuncias vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”, dijo.
Asimismo, el aún presidente de la Mesa Directiva del Senado informó que convocarán a una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente para el próximo viernes, en la que abordarán el asunto.
El morenista acusó que por parte del PRI participaron legisladores que no forman parte de la Comisión Permanente: Pablo Angulo y los diputados Erubiel Alonso y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla.
Fue agresión, no enfrentamiento, acusa Noroña
Fernández Noroña acusó que no hubo enfrentamiento entre senadores de ambos grupos sino una agresión. El morenista pidió revisar los videos para comprobar que él no lanzó golpes y acusó que se trató de una agresión planeada y provocadora.
“No se sostiene la versión de un enfrentamiento. Ese enfrentamiento no sucedió nunca. Golpearon impunemente a Emilio González, que además no hizo nada porque no es legislador. Otro colaborador mío me dijo ‘híjole yo me iba a meter pero yo sé no soy legislador y no debía tocarles un pelo’. Nadie. Los de resguardo no podían meterse”.
Fernández Noroña dijo en conferencia conjunta con integrantes de su grupo que recibió un golpe en el hombro y uno en la cabeza, pero la persona más lastimada es Emiliano González, trabajador del Senado.
“Yo no provoqué”, dice Alito Moreno; PRI advierte movilización
Al finalizar la sesión, el senador del PRI, Alejandro Moreno, aseguró en conferencia que la Mesa Directiva que encabeza Gerardo Fernández Noroña incumplió el acuerdo previo de darle la palabra en el Pleno, por lo que acudió a reclamarle. “Salió corriendo, es un cobarde”, añadió.
El priista acusó a Fernández Noroña de agredir a legisladoras con gritos durante el debate y lo volvió a retar a golpes:
“Que venga aquí para pegarle dos chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta, legisladoras de la República o mujeres. Porque si no lo educaron aquí lo vamos a educar”.
Moreno advirtió que la base priista, con trabajadores y campesinos, saldrá a la calle a protestar en próximos días. El priista, que enfrenta ya un proceso de desafuero por el presunto desvío de 83 millones, acusó persecución. “Cruzaron todos los límites”, dijo.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno, publicó un posicionamiento en sus redes sociales tras la pelea que tuvo con Gerardo Fernández Noroña en el Senado y aseguró que quien inició la agresión fue el morenista.
“Hoy en el Senado de la República hubo un hecho lamentable. No fue un accidente, no fue un forcejeo, ni un malentendido. Fue una clara provocación directa. Y el único responsable es el senador Gerardo Fernández Noroña. Que no sea cobarde, que no mienta. Él fue el que se me vino encima. Él fue el que me empujó, y él fue el que inició la agresión. Lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos. Porque cuando se sintió acorralado por la verdad, reaccionó como lo hacen los cobardes, los patanes, los barbajanes como él. Con violencia”.
“Alito” Moreno detalló que los ataques de Noroña no solo fueron en su contra sino contra otros legisladores, como la senadora Lilly Téllez y con el diputado Federico Doring.
“Y en medio de toda esa rabieta, amenazó con fusilar a todos los opositores porque según, somos traidores a la patria. Así actúan los que no saben vivir en democracia. Yo no provoqué a nadie, yo reclamé mi derecho a hablar, a expresarme, a decir lo que pienso, por la representación popular y del pueblo que tenemos, porque estaba en el orden del día y así estaba acordado, una última participación de cada grupo parlamentario, pero Morena y este cobarde de Fernández Noroña, como siempre, cambiaron el orden del día para callarnos. Y cuando exigimos lo que nos corresponde, mandaron a sus porros a reventar la sesión.
El priista aseguró que no permitirán que el Senado se convierta en un circo porque Morena no respeta acuerdos y que su partido no se va a quedar callado.
“Si creen que con amenazas, con persecuciones políticas, con utilizar a las fiscalías, al gobierno de la República y al Estado mexicano, nos van a detener y nos van a callar, desde ahorita les digo que están muy equivocados. Aquí hay carácter, aquí hay talento, aquí hay talante y hay voluntad inquebrantable”.