Fernández Noroña denunciará a priistas y pedirá el desafuero de Alejandro Moreno tras pelea en el Senado

El presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña dijo que tanto él como el trabajador Emiliano González González denunciarán a los integrantes del PRI por lesiones y, en el caso del colaborador de la Cámara, también por daño a propiedad ajena, debido a los daños a su equipo fotográfico. El legislador aseguró que también recibieron amenazas de muerte.

Fernández Noroña anunció que empujarán un proceso de desafuero contra Alejandro Moreno y los demás legisladores del PRI que participaron en la agresión. El morenista explicó que le corresponderá a la Fiscalía General de la República solicitarlo.

“Una vez presentadas las denuncias vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”, dijo.

Asimismo, el aún presidente de la Mesa Directiva del Senado informó que convocarán a una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente para el próximo viernes, en la que abordarán el asunto.

El morenista acusó que por parte del PRI participaron legisladores que no forman parte de la Comisión Permanente: Pablo Angulo y los diputados Erubiel Alonso y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla.

Fue agresión, no enfrentamiento, acusa Noroña

Fernández Noroña acusó que no hubo enfrentamiento entre senadores de ambos grupos sino una agresión. El morenista pidió revisar los videos para comprobar que él no lanzó golpes y acusó que se trató de una agresión planeada y provocadora.

“No se sostiene la versión de un enfrentamiento. Ese enfrentamiento no sucedió nunca. Golpearon impunemente a Emilio González, que además no hizo nada porque no es legislador. Otro colaborador mío me dijo ‘híjole yo me iba a meter pero yo sé no soy legislador y no debía tocarles un pelo’. Nadie. Los de resguardo no podían meterse”.

Fernández Noroña dijo en conferencia conjunta con integrantes de su grupo que recibió un golpe en el hombro y uno en la cabeza, pero la persona más lastimada es Emiliano González, trabajador del Senado.

“Yo no provoqué”, dice Alito Moreno; PRI advierte movilización

Al finalizar la sesión, el senador del PRI, Alejandro Moreno, aseguró en conferencia que la Mesa Directiva que encabeza Gerardo Fernández Noroña incumplió el acuerdo previo de darle la palabra en el Pleno, por lo que acudió a reclamarle. “Salió corriendo, es un cobarde”, añadió.