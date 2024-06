José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, senador electo de Morena, exigió que él debería ser el coordinador del grupo legislativo de dicho partido en la Cámara Alta del Congreso de la Unión y no Adán Augusto López Hernández, ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

A través de varios videos publicados en sus cuentas de las diversas redes sociales, el diputado federal aseguró que, en su calidad de “corcholata”, había quedado en tercer lugar en la interna que Morena organizó para elegir a su candidato a la Presidencia de la República y que, en virtud de los acuerdos, a él le correspondería liderar a los senadores de dicho partido en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Tanto López Hernández, como Fernández Noroña compitieron contra Sheinbaum Pardo en la elección interna de Morena, obteniendo el 11 y 10 por ciento, respectivamente, de las preferencias electorales en la encuesta del partido y en los sondeos “espejo” hechos por cuatro empresas independientes, contratadas por dicho instituto político para legitimar el proceso interno.

Las llamadas “corcholatas” de Morena fueron: Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal Ávila, ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado; así como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, ex titulares de las secretarías de Gobernación (SEGOB) y Relaciones Exteriores (SRE), respectivamente.

El candidato presidencial de la llamada “cuarta transformación” saldría entre seis aspirantes, entre ellos cuatro militantes de Morena y dos de los partidos aliados de la coalición, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), es decir, Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña, senador y diputado federal con licencia, respectivamente.

“Públicamente, Mario Delgado [Carrillo] me decía ‘camarada de bronce’ en los mitines, por la medalla de bronce en tercer lugar. Está claro el mensaje de que Adán Augusto va a encabezar el Senado, y por ahí va el acuerdo, pero luego dije, pues si es injusto, es incorrecto. Están pasando por encima de uno. Eso no va a hacer que divida, que rompa, que diga barbaridades, no, no no”, enfatizó Fernández Noroña.

“Simplemente, si no se cumple el acuerdo, ah, bueno, está bien, tomo nota, no se cumple el acuerdo, punto. Pero es incorrecto que al último lugar le den la coordinación de la Cámara de Diputados, y yo que quede en tercer lugar”, acotó.

“Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen, y luego, hagan maromas para no cumplir. ¿Quién quedó en sexto lugar? [Ricardo] Monreal [Ávila] y le están dando la coordinación de los diputados, lo que le correspondía al tercer lugar”, protestó.

“No es cierto que Adán Augusto haya quedado en tercero, yo le gané, yo le gané. Tercer lugar, un servidor. Dicen que le corresponde a Adán Augusto, no es cierto”, enfatizó en uno de sus videos.

“Quinto lugar, yo no quedé en quinto lugar, una senaduría pluri. Quinto lugar, ¿quién quedó en quinto lugar? Manuel Velasco. Sexto lugar, una diputación pluri, ¿quién quedó en sexto lugar? Monreal. Una diputación pluri, le están dando la coordinación de los diputados, lo que le correspondía al tercer lugar. Es un trato privilegiado para los compañeros que están afiliados a Morena, y yo que soy de Morena y del PT, y que soy del Verde, y que soy del movimiento y que soy del pueblo”, aseveró.

No obstante, Fernández Noroña señaló que está situación no provocaría que él buscara romper con Morena, pero consideró importante hacer ver que él tenía la mayor autoridad moral de todos, por lo que pidió que se respetaran las reglas, mecanismo y acuerdos que pudieran llegar a acordar al interior de dicho partido.

“No es el tema que yo esté o no en el gabinete. No es el tema. Es más, yo lo que estoy planteando es que se haga una encuesta para ver quién coordina el Senado, si Adán Augusto o yo. Porque como dicen, que estamos empatados porque hay quien dice que yo estoy en tercer lugar, yo quedé en tercer lugar, y hay quien dice que él. Pues que se haga una encuesta y punto. Y ya, resuelto”, reculó en otro video.

“¿Al sexto lugar lo mandas a coordinar la Cámara de Diputados, a Monreal? Con toda la mala fama, con todo el cuestionamiento, con toda la desconfianza que el pueblo y el movimiento le tienen. Y va a coordinar la Cámara de Diputados”, alegó.

El 24 de junio de 2024, la virtual presidenta electa aseguró que Fernández Noroña seguiría “jugando un papel muy importante en el movimiento” y que en su momento platicaría con él. Sin embargo, recordó que él entró como “corcholata” respaldado por el PT.

“Todos somos parte del mismo movimiento, pero digamos, formalmente, entraron Marcelo, Adán Augusto, Monreal y su servidora como parte de Morena. Entró Manuel Velasco por el Verde y Gerardo, que no es militante del PT, entró formalmente como la propuesta del PT”, abundó Sheimbaum.

“Pero es un compañero del movimiento de primera y no tienen por qué haber ni de nuestra militancia ni del propio Gerardo ni nada, él es parte del movimiento y de manera muy importante. Y siempre nuestro respeto y reconocimiento”, sostuvo la virtual presidenta de la República electa, durante una conferencia de prensa, llevada a cabo en su casa de transición.

Tras una reunión con Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de la Presidencia de la República Mexicana, Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado y ex gobernador de Chiapas confirmó quiénes serían los coordinadores del oficialismo en ambas cámaras del Congreso de la unión.

La ex “corcholata” presidencial anunció que Monreal Ávila y López Hernández serían los coordinadores del partido Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la República y en el Senado de la República, respectivamente.

“En el Partido Verde yo voy a coordinar la fracción en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, Carlos [Alberto] Puente [Salas]. El licenciado Adán Augusto en el Senado de la República y el doctor Monreal en la Cámara de Diputados [por Morena]”, comentó el ex mandatario estatal chiapaneco.

“No, yo me voy a quedar coordinando a los senadores de mi fracción en el Senado de la República”, respondió Velasco Coello, cuestionado respecto a las versiones de que se integraría al nuevo Gobierno que encabezaría la virtual presidenta electa.

Tras salir de la reunión que sostuvieron con la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República, el aún senador Monreal Ávila reveló que ella recordó que en Morena “los acuerdos se cumplen” y que por lo mismo él sería coordinador del grupo parlamentario de dicho partido en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Lo anterior porque una vez que ella ganó el proceso interno de la llamada “cuarta transformación”, de Morena, el PVEM y el Partido del Trabajo (PT), para la candidatura presidencial en 2024, Sheinbaum Pardo aseguró que él y López Hernández, serían los coordinadores en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, mientras que Marcelo Luis Ebrard Casaubón estaría en su gabinete.

“Dijo ella, ‘tenemos un compromiso’. Para llegar al momento de esta votación, tuvo que haber unidad en el movimiento y frente a la unidad se hicieron compromisos que se firmaron frente al presidente. Los compromisos eran, que los otros tres tendrían una posición o en las Cámaras del Congreso o en el movimiento”, explicó.