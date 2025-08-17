Fernández Noroña no descarta que oposición busque ‘reventar’ toma de protesta del Poder Judicial

El todavía presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que se está avanzando en los preparativos para la toma de protesta del nuevo Poder Judicial del 1 de septiembre, sin embargo, no descartó que la oposición intente “reventar” la sesión.

En conferencia de prensa desde Tepic, Nayarit, el senador mencionó que se trata de un momento “histórico e inédito” y celebró que Hugo Aguilar, un hombre de origen indígena mixteco, va a presidir la Corte los dos primeros años. “Ese es el tamaño del poderoso mensaje que el pueblo de México dio con esta elección”.

Dijo que debido a que al Senado le corresponde la toma de protesta, está sesionando de manera permanente en la antigua sede y desde ahí se llevarán a cabo las próximas dos sesiones.

“Va a ser un reto grande para la nueva presidencia de la Mesa Directiva esta primera sesión porque yo creo que no va a estar exenta de tensiones y dificultades. Ya conocemos que la oposición ‘es culebra’. Entonces no espero ningún comportamiento respetuoso, es evidente que van a intentar reventar la sesión, pero van a salir adelante”, dijo.

El senador recordó cómo la oposición ha intentado frenar al nuevo Poder Judicial desde antes de la elección.

“Hay que recordar que el compañero presidente López Obrador envió la iniciativa el 5 de febrero de 2024 y se burlaron hasta que se cansaron, dijeron que no pasaría por la mayoría calificada, entonces se habló del plan C, que era doblar la mayoría calificada, y al final la doblamos. Y luego tomaron con violencia el pleno de la Cámara de Senadores, luego tomaron la Tribuna cuando se aprobaron estos cambios a la Constitución. Quisieron echarlo atrás meses después, la Suprema Corte, y todavía siguen amagando”.

El senador de nueva cuenta se pronunció contra las críticas por la austeridad que tendrían que tener como miembros de Morena, al mencionar que él no tiene por qué serlo ni está obligado.

“Yo no dije, lo vuelvo a repetir, que vivimos en la austeridad. Juárez decía que uno debe gastar la justa medianía que te da tu sueldo como funcionario público. Esa es la justa medianía, esa es la austeridad. Yo no soy austero. Yo en lo personal no soy austero. No tengo por qué serlo. No tengo ninguna obligación de ser austero. Eso es una decisión personal como lo hizo el papa Francisco”, señaló.

Fernández Noroña aseguró, sin mencionar a quién se refería, que le andan dando guerra “que si traigo calcetines, que no debería traer, que si son de algodón, que deberían ser de poliéster, que si no debo traer calzones. O sea, son ridículos, la verdad. Criticaron a Layda Sansores porque a sus ochenta años decidió ir a Ámsterdam”.

Defendió que su posición es que cada quien pueda gastar su dinero en lo que quiera y reiteró que él lo hace conforme a su ingreso.

“Y si cualquier compañero o compañera trae un gasto por encima de su ingreso, ahí hay una señal de corrupción. No es un problema de austeridad porque lo que debe ser austero son las políticas públicas, no la vida personal de cada político o política”.