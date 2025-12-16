Fernández Noroña presume su tarjeta de pensión de adultos mayores del Bienestar

El senador Gerardo Fernández Noroña informó que recibió la tarjeta emitida por el Banco del Bienestar, correspondiente a la pensión para adultos mayores. El legislador de 65 años de edad accederá al apoyo económico gubernamental de 6 mil 200 pesos bimestrales, monto que se suma a sus ingresos como integrante del Congreso de la Unión.

A través de sus redes sociales, Fernández Noroña difundió una imagen del plástico bancario. “Feliz Feliciano, ya me llegó mi tarjeta del bienestar”, publicó el senador. Según datos oficiales, el legislador percibe una dieta mensual de 126 mil 800 pesos por el desempeño de sus funciones legislativas.

El representante de Morena, quien ocupó la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República hasta septiembre de 2025, posee una residencia en Tepoztlán, Morelos. El valor del inmueble se estima en aproximadamente 12 millones de pesos.

Respecto a su actividad reciente, Fernández Noroña realizó un viaje a París, Francia, a mediados de 2025, en el cual utilizó servicios de clase ejecutiva. Asimismo, a finales de octubre del mismo año, el senador contrató el servicio de una avioneta privada para trasladarse a diversos municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, entre ellos Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña.

Según la información disponible, el propósito del traslado aéreo fue la presentación de sus informes legislativos en dichas localidades. El costo de la renta de la aeronave ascendió a 2 mil dólares por hora de vuelo.