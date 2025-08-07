$!Fernandito, niño de 5 años, fue hallado muerto tras ser retenido por prestamistas en el EdoMex; hay tres detenidos

Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, miembros de una familia identificada como prestamistas, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición de personas en agravio de Fernandito, un niño de cinco años, en el municipio de La Paz, Estado de México (EdoMex), quien posteriormente fue hallado muerto, informó la Fiscalía estatal.
De acuerdo con las investigaciones, el pasado 28 de julio, las dos mujeres acudieron al domicilio de Noemí Gómez, madre del menor, en la colonia Ejidal El Pino, para supuestamente “cobrarle una deuda económica” de mil pesos.
Dicha persona les informó que no tenía dinero para saldar la deuda, por lo que las ahora detenidas habrían privado de la libertad a Fernandito y le dijeron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.
Si bien la Fiscalía señala que fue el 4 de agosto cuando la madre denunció los hechos —esto tras acudir en diversas ocasiones al domicilio de los prestamistas para poder ver a su hijo, sin éxito—, vecinos consultados por diversos medios de comunicación relataron que desde antes la ayudaron a presionar a las autoridades, sin obtener respuesta.
“Aquí lo maltrataban mucho las personas que lo tenían. Le pegaban, lo trataban como un perro porque lo tenían amarrado, le aventaban la comida al piso y lo obligaban a comerla así (...) Luego lo bañaban en el lavadero con agua fría”, señaló a Excélsior una vecina identificada como Karen Reséndiz.
Ante esta situación, Noemí Gómez también confirmó la falta de atención por lo que, con apoyo de familiares y vecinos, realizó una protesta en la sede de la fiscalía mexiquense en La Paz.
Fue hasta ese 4 de agosto, detalla la Fiscalía, que agentes de la Policía de Investigación y de la Policía Municipal se trasladaron al domicilio habitado por los probables implicados, también en la colonia Ejidal El Pino, “donde fue hallado oculto el cuerpo sin vida del niño de cinco años, en condiciones que establecen el presunto ocultamiento del mismo”.
Tras su captura, las tres personas fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público, quien inició la investigación por delitos vinculados a la desaparición de personas y otros en agravio de la víctima, para posteriormente ser remitidas ante un juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.
A través de un comunicado, Martha Guerrero Sánchez, alcaldesa de La Paz, lamentó la muerte del menor y aseguró que se dará seguimiento al caso, así como apoyo jurídico y social a la familia a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Entre enero y mayo de este año, 958 personas de entre 0 y 17 años fueron víctimas de homicidio a nivel nacional, de acuerdo con cifras de incidencia delictiva del fuero común (2015–2025) publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.