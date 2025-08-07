$!Fernandito, niño de 5 años, fue hallado muerto tras ser retenido por prestamistas en el EdoMex; hay tres detenidos

Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, miembros de una familia identificada como prestamistas, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición de personas en agravio de Fernandito, un niño de cinco años, en el municipio de La Paz, Estado de México (EdoMex), quien posteriormente fue hallado muerto, informó la Fiscalía estatal.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 28 de julio, las dos mujeres acudieron al domicilio de Noemí Gómez, madre del menor, en la colonia Ejidal El Pino, para supuestamente “cobrarle una deuda económica” de mil pesos.

Dicha persona les informó que no tenía dinero para saldar la deuda, por lo que las ahora detenidas habrían privado de la libertad a Fernandito y le dijeron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

Si bien la Fiscalía señala que fue el 4 de agosto cuando la madre denunció los hechos —esto tras acudir en diversas ocasiones al domicilio de los prestamistas para poder ver a su hijo, sin éxito—, vecinos consultados por diversos medios de comunicación relataron que desde antes la ayudaron a presionar a las autoridades, sin obtener respuesta.