FGE catea bodega en Tijuana con pornografía infantil

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el cateo de una unidad de almacenamiento en Tijuana, Baja California, atribuida a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, dentro de una investigación por el presunto resguardo de material de abuso sexual infantil. El operativo se ejecutó el 31 de octubre del mismo año.

Los agentes ministeriales aseguraron la bodega número 22 del complejo Baja Storage, ubicado en el fraccionamiento Residencial San Marino, sobre la carretera libre Tijuana-Ensenada. En el interior localizaron revistas y videos en formato VHS que, por protocolo legal, no habían sido revisados hasta el momento del aseguramiento.

Según reveló en exclusiva el diario El Universal, que acudió al establecimiento y entrevistó a personal del lugar bajo condición de anonimato, elementos de la Guardia Nacional (GN) se apostaron en las inmediaciones del inmueble durante la tarde del 31 de octubre de 2026 y, poco después de las 23:00 horas, llegaron los agentes de la FGE con la orden de cateo firmada, quienes ingresaron y revisaron el espacio reportado.

La diligencia se desprendió de una denuncia derivada de un reportaje del periódico británico Daily Mail, cuyos reporteros afirmaron haber ingresado días antes a esa unidad y haber hallado archivos familiares mezclados con fotografías, revistas y libros con contenido de explotación sexual de menores de edad. El medio notificó el hallazgo a las autoridades mexicanas.

Markle, de 82 años, director de fotografía retirado, residió cerca de una década en San Antonio del Mar, a unos seis kilómetros del complejo cateado, y en 2025 se mudó de México a Filipinas.

El caso en el extranjero se abrió el 22 de octubre de 2026, cuando su hijo, Thomas Markle Jr., de 60 años, lo denunció ante la policía filipina. El ministro del Interior de Filipinas, Jonvic Remulla, informó que los agentes inspeccionaron la antigua residencia de Markle en Cebú, donde localizaron presunto material de abuso sexual infantil y una computadora portátil que permanece bajo examen forense.

Markle ha rechazado las imputaciones en su contra. Calificó las acusaciones como “mentiras repugnantes” y negó haber descargado imágenes de abuso sexual infantil en los dispositivos entregados a las autoridades.

Según el citado rotativo, la FGE no ha informado sobre alguna orden de aprehensión en contra de Markle ni ha confirmado que el contenido asegurado constituya material ilícito. El análisis pericial de los objetos continúa como parte de la carpeta de investigación.