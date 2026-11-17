La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jonathan “N”, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado del periodista Eduardo Flores Salado, ocurrido el 14 de noviembre de 2026 en el municipio de Acapulco de Juárez. La detención se concretó el 17 de noviembre de 2026, informó la dependencia estatal.

El aseguramiento se realizó mediante un operativo coordinado entre la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSP), como resultado de los trabajos de investigación y de las diligencias ministeriales. Según la Fiscalía, esos trabajos permitieron obtener datos de prueba para identificar al probable responsable y solicitar la orden de aprehensión ante el órgano jurisdiccional. Jonathan “N” será puesto a disposición del juez de control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho. La dependencia precisó que el detenido se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

La FGE informó que, hasta el momento, las investigaciones no identificaron indicios que vinculen el homicidio con la actividad periodística de Flores Salado ni con un posible crimen de odio. En la misma fecha, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, descartó ante la prensa, afuera del Recinto de Oficinas del Poder Ejecutivo Estatal, en Chilpancingo de los Bravo, que el móvil estuviera relacionado con el trabajo del comunicador. “La información que yo tengo, respetando el protocolo de la propia carpeta de investigación, es de que gira en su entorno personal”, afirmó el funcionario, quien agregó que corresponde a la FGE establecer las causas del crimen. Respecto a los resultados de las indagatorias, señaló que la carpeta se mantiene bajo secrecía por disposiciones legales, aunque sostuvo que “hay avances importantes y significativos en la investigación” y que el gobierno de la gobernadora Evelyn Cecilia Salgado Pineda mantiene comunicación permanente con la familia y con los compañeros de la víctima.

Flores Salado, conocido como “Lalito”, colaboraba en la plataforma digital y radiofónica Enfoque Informativo Guerrero y antes trabajó en el desaparecido periódico Novedades Acapulco. Fue localizado sin vida la noche del 14 de noviembre de 2026 en la colonia Canuto Nogueda, frente al poblado de La Sabana, en la zona suburbana de Acapulco de Juárez. Según reportes periodísticos, el cuerpo presentaba huellas de estrangulamiento. El crimen provocó una condena nacional y de organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, que pidieron una investigación rápida y que se profundice en la labor periodística de la víctima y en posibles motivaciones discriminatorias, pues el comunicador integraba la comunidad LGBTIQ+.

Tras el homicidio, periodistas de Acapulco de Juárez y de Chilpancingo de los Bravo realizaron manifestaciones y bloqueos intermitentes en la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura del Asta Bandera, para exigir el esclarecimiento del caso y castigo a los responsables. El 17 de noviembre de 2026, por segundo día consecutivo, los comunicadores demandaron que no se descarte ninguna línea de investigación, incluido un posible crimen de odio, y que se agoten las diligencias para reconstruir las últimas horas de vida del reportero; en la capital del estado, la movilización se concentró en las instalaciones de la FGE, con la participación de integrantes de la comunidad LGBTQ+. Los manifestantes señalaron que Guerrero ocupa el segundo lugar nacional en asesinatos de comunicadores durante 2026, con dos casos: el de Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, ocurrido en junio de ese año en Zihuatanejo, y el de Flores Salado. El gremio periodístico tiene prevista una tercera protesta para el 18 de noviembre de 2026, también en las oficinas de la Fiscalía en el puerto.