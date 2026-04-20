FGJEM identifica a tirador de Teotihuacán con credencial del INE hallada en la escena

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identificó al autor del tiroteo registrado el 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán como Julio César Jasso Ramírez, de nacionalidad mexicana, tras el hallazgo de su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) entre las pertenencias recuperadas en la escena del crimen. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que el sitio arqueológico permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

La identificación del sujeto, quien subió a la segunda plataforma de la Pirámide de la Luna —a una altura aproximada de 45 metros— y abrió fuego contra turistas antes de quitarse la vida, fue posible gracias al documento oficial localizado por elementos de la FGJEM durante el procesamiento del lugar de los hechos. La fiscalía confirmó, de forma preliminar, que se trató de un agresor único con domicilio en la Ciudad de México. “La causa de la muerte del presunto agresor será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes que a su vez permitirán establecer las circunstancias del hecho”, señaló la dependencia en un comunicado.

El ataque dejó un saldo de dos personas sin vida —una turista de nacionalidad canadiense y el propio agresor— y 13 lesionados de cinco países: Colombia, Canadá, Rusia y Países Bajos, entre ellos un menor de edad. Siete de los heridos presentaron impactos de bala; los demás sufrieron fracturas y esguinces durante la estampida generada por las detonaciones. Todos fueron trasladados al Hospital General de Axapusco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar, según informó Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.