FGJEM identifica a tirador de Teotihuacán con credencial del INE hallada en la escena

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identificó al autor del tiroteo registrado el 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán como Julio César Jasso Ramírez, de nacionalidad mexicana, tras el hallazgo de su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) entre las pertenencias recuperadas en la escena del crimen. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que el sitio arqueológico permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.
La identificación del sujeto, quien subió a la segunda plataforma de la Pirámide de la Luna —a una altura aproximada de 45 metros— y abrió fuego contra turistas antes de quitarse la vida, fue posible gracias al documento oficial localizado por elementos de la FGJEM durante el procesamiento del lugar de los hechos. La fiscalía confirmó, de forma preliminar, que se trató de un agresor único con domicilio en la Ciudad de México. “La causa de la muerte del presunto agresor será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes que a su vez permitirán establecer las circunstancias del hecho”, señaló la dependencia en un comunicado.
El ataque dejó un saldo de dos personas sin vida —una turista de nacionalidad canadiense y el propio agresor— y 13 lesionados de cinco países: Colombia, Canadá, Rusia y Países Bajos, entre ellos un menor de edad. Siete de los heridos presentaron impactos de bala; los demás sufrieron fracturas y esguinces durante la estampida generada por las detonaciones. Todos fueron trasladados al Hospital General de Axapusco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar, según informó Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
El análisis pericial de la escena arrojó indicios que refuerzan la hipótesis del agresor único. En el primer descanso del monumento se localizaron 21 casquillos percutidos calibre .380, un cartucho útil y una funda para cuchillo táctico, junto al cuerpo de la turista canadiense. En el segundo nivel fue hallado un portarretratos con una imagen generada mediante inteligencia artificial. En el tercer descanso, donde fue localizado el cuerpo del presunto atacante, las autoridades aseguraron un revólver, un cuchillo táctico, seis casquillos adicionales, dos cartuchos útiles y una mochila con libros y fotografías. Testigos indicaron que el sujeto vestía una playera negra con la leyenda “Disconnect and self destruct”.
Respecto al cierre del sitio, el INAH, a través del Centro INAH Estado de México y con el respaldo de la Secretaría de Cultura, emitió un boletín en el que precisó que la Zona Arqueológica de Teotihuacán continuará cerrada hasta nuevo aviso, sin que se estableciera una fecha de reapertura. La dependencia informó que otorgó todas las facilidades a las autoridades federales y estatales para la recolección de indicios y la procuración de justicia en el lugar, considerado patrimonio arqueológico de relevancia mundial.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en la red social X, donde manifestó que el suceso “duele profundamente” e informó sobre las acciones inmediatas desplegadas por su Gobierno. La Cruz Roja Mexicana habilitó una línea de atención para que familiares de las víctimas pudieran conocer el estado de sus seres queridos. La investigación permanece abierta mientras la FGJEM concluye los protocolos periciales que permitirán establecer con precisión las circunstancias del ataque.