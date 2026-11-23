La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación propia contra diez funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez. Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, informó el 23 de noviembre de 2026, en la Cámara de Diputados, que los diez ya fueron citados a declarar.

La fiscal general dio a conocer el estado de las indagatorias tras una reunión de trabajo con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, encabezada por Ricardo Monreal Ávila. Godoy Ramos precisó que las diligencias avanzan y que la institución actúa sin distinción de filiación política, pues atiende todas las denuncias que se le presentan. La apertura de la carpeta contrasta con la postura inicial de la dependencia, que había señalado que una indagatoria propia no resultaba necesaria.

Respecto a la vía internacional del caso, la titular de la FGR aclaró que el Gobierno de Estados Unidos aún no presenta una solicitud formal de extradición ni las pruebas que debe acompañar a ese trámite. “Estamos esperando”, declaró la fiscal general respecto al envío de los elementos que sustentan los señalamientos estadounidenses. Según el Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés), Rocha Moya enfrenta tres cargos relacionados con conspiración para el tráfico de drogas, y las acusaciones lo vinculan con la facción del Cártel de Sinaloa (CDS) conocida como Los Chapitos.

Los señalamientos del Gobierno estadounidense derivaron en la salida de Rocha Moya de la gubernatura. El 2 de mayo de 2026, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó su primera licencia y designó gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, entonces secretaria general de Gobierno. El 21 de agosto del mismo año, Rocha Moya reasumió el cargo, pero 36 horas después solicitó una nueva licencia, de carácter indefinido, que la Diputación Permanente aprobó el día 23 del mismo mes y año. Desde el 25 de agosto de 2026, la gubernatura de Sinaloa la ocupa Graciela Domínguez Nava.

En la misma comparecencia, Godoy Ramos negó que exista una investigación en curso contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado por su presunta relación con Amílcar Olán y el caso de huachicol fiscal. “Hay una mención que se hizo como testigo de oídas y la Fiscalía no actúa con base a rumores o a dichos”, respondió la fiscal general, quien descartó también indagatorias contra el senador Adán Augusto López Hernández. Sobre el caso de presunta corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), la titular de la FGR informó que la institución integra 15 carpetas de investigación, tiene ubicados alrededor de 40 domicilios y no ha solicitado órdenes de aprehensión contra la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala ni contra el contratista José Alfredo Hernández Casillas.