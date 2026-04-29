FGR abre investigación por acusación de EU contra Rocha; extradición, condicionada a pruebas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una investigación para determinar si existen datos de prueba que sustenten la acusación formal presentada por el Gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por Morena, y otros nueve funcionarios y ex funcionarios mexicanos a quienes señaló de narcotráfico y delitos relacionados con armas. La institución condicionó cualquier proceso de extradición a la presentación de evidencias suficientes y advirtió que, según su evaluación inicial, la acusación estadounidense no presenta pruebas contundentes.

Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, precisó que la institución analizaría la documentación recibida del Departamento de Estado de EU para establecer si existen los elementos probatorios necesarios para solicitar a un juez mexicano órdenes de aprehensión. “Esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, confirmó Lara López ante los medios de comunicación.

El vocero de la FGR subrayó que la legislación mexicana establece con claridad que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona haya cometido un delito. Asimismo, señaló que el Tratado Bilateral en materia de extradición vigente entre México y EU dispone que solo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida —en este caso, las mexicanas—, por lo que descartó que pudiera ejecutarse ninguna extradición sin que se cumpla ese requisito.

La FGR también denunció una violación a la confidencialidad del proceso, derivada de la divulgación pública de la investigación por parte de las autoridades estadounidenses. Además, Lara López precisó un elemento procesal clave: en los casos que involucran a gobernadores y senadores en funciones, la legislación mexicana exige iniciar un juicio de procedencia que emita una declaratoria para retirar la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten esos cargos, antes de que pueda ejecutarse cualquier orden de aprehensión.