FGR abre investigación por descarrilamiento del Corredor Interoceánico en Oaxaca

El Mandatario instruyó el seguimiento puntual respecto al estado de salud de las víctimas y aseguró que la administración estatal mantendrá una comunicación constante conforme se confirmen datos adicionales por parte de las autoridades competentes en el municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos y de la Policía Vial Estatal se desplegaron en el kilómetro Z-230+290 para auxiliar a los afectados.

La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación para determinar las causas del descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido este 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca.

Según un comunicado oficial de la Secretaría de Marina, el incidente involucró a la máquina principal de un convoy que transportaba a 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación.

Los usuarios viajaban distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones sobre la Línea Z del sistema ferroviario al momento del siniestro.

La dependencia federal precisó que se mantiene una coordinación técnica para el levantamiento de información operativa en el lugar de los hechos.

Respecto a las diligencias de la FGR, peritos de la institución buscan establecer si el descarrilamiento derivó de fallas mecánicas, condiciones de la infraestructura o factores externos.

La zona de Nizanda permanece bajo resguardo mientras se realizan los peritajes necesarios para integrar la investigación y deslindar responsabilidades sobre el suceso que afectó la circulación en este tramo estratégico del Istmo de Tehuantepec.

La administración federal y el Gobierno de Oaxaca informaron que se brindará una ampliación de los datos por los canales oficiales con transparencia y responsabilidad hacia la población.

Se espera que las labores de remoción de la locomotora y la evaluación de daños en la vía férrea permitan proyectar el restablecimiento del servicio de transporte de pasajeros una vez que se garantice la seguridad operativa de la red.