FGR abre nuevo proceso por peculado contra Javier Duarte, para mantenerlo en prisión

El 7 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República presentó ante un juez federal una nueva acusación por el delito de peculado en contra del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de recursos federales destinados a programas de salud durante su administración estatal.

Esta imputación se sumó a los antecedentes penales que el ex Mandatario enfrentó desde su extradición en 2017 y se produjo a pocos meses de la fecha proyectada para que obtuviera su libertad, prevista para abril de 2026.

De acuerdo con autoridades federales, la Fiscalía requirió y obtuvo previamente la autorización del Gobierno de Guatemala para formular nuevos cargos contra Duarte, debido a que ese País concedió su extradición original solo por delincuencia organizada y lavado de dinero, lo que obligó a gestionar una ampliación para imputar ahora peculado.

La nueva causa penal se relacionó con recursos federales etiquetados para el sector salud en Veracruz que, una vez transferidos al Estado, presuntamente fueron canalizados a cuentas distintas a las previstas y movidos a una cuenta concentradora ajena a su destino original.

Autoridades ministeriales señalaron que se trató de la primera acusación formal por peculado en el ámbito federal contra el ex Gobernador, distinta a los delitos que motivaron su extradición.

Según información ministerial, el monto directamente vinculado a esta primera acusación ronda los 10 millones de pesos de origen federal, etiquetados para programas de salud en Veracruz.

No obstante, datos de la Auditoría Superior de la Federación apuntan a que, durante la administración de Duarte, el presunto desfalco de recursos federales en la entidad superó los 62 mil millones de pesos, mediante un esquema sistemático de desvíos y uso irregular de fondos.

Las investigaciones federales refirieron además el uso de empresas fantasma que recibieron contratos del Gobierno de Veracruz para simular operaciones, redireccionar recursos públicos y justificar egresos que, en algunos casos, habrían terminado en gastos personales y adquisiciones privadas.

En la integración del nuevo expediente tuvo un papel central el testimonio del ex Tesorero de Veracruz, Tarek Abdalá Saad, quien obtuvo un criterio de oportunidad ante la Fiscalía y se convirtió en testigo colaborador.

Abdalá Saad declaró que los desvíos de recursos federales constituyeron una práctica recurrente durante el sexenio de Duarte de Ochoa y que el esquema de triangulación con empresas fantasma habría permitido destinar dinero público a rubros diferentes a los autorizados, así como al beneficio directo del ex Gobernador.

De acuerdo con sus declaraciones, parte de los recursos investigados se usaron para pagar ropa, comidas, bienes inmuebles y otros gastos que no guardaban relación con programas de salud.

La Fiscalía informó que la acusación presentada por peculado es solo el primer caso de una serie de procesos que se encuentran en fase avanzada de judicialización contra la administración veracruzana que encabezó Duarte.

Fuentes ministeriales indicaron que existen cerca de 100 carpetas de investigación abiertas por presuntos malos manejos de recursos federales en Veracruz, con denuncias de particulares y de organismos como la Auditoría Superior de la Federación, la extinta Secretaría de la Función Pública y el órgano local de fiscalización.

De prosperar este primer expediente por peculado, la institución estaría en condiciones de promover nuevos procesos penales que podrían ampliar el tiempo de permanencia del exmandatario en prisión más allá de la sentencia que actualmente compurga.

En paralelo a esta nueva imputación, Duarte permaneció recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México cumpliendo una sentencia de nueve años de prisión, impuesta por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, después de que se declaró culpable en 2018.

El 21 de noviembre de 2025, una jueza federal negó al ex Gobernador el beneficio de la libertad anticipada, por lo que se mantuvo la fecha de abril de 2026 como término de la pena originalmente fijada, al margen de los nuevos cargos.

La apertura de esta causa por peculado colocó a la Fiscalía en posición de evitar su salida de la cárcel en la fecha prevista, en caso de que el juez vincule a proceso y se dicten nuevas medidas cautelares en su contra.

La defensa de Duarte de Ochoa cuestionó la nueva acusación al sostener que el movimiento de los recursos federales hacia una cuenta concentradora pudo ser irregular desde el punto de vista administrativo, pero no constituiría un delito si no se demuestra beneficio personal.

De acuerdo con el abogado del ex Gobernador, los fondos se habrían utilizado en necesidades del propio Estado de Veracruz, por lo que buscará desvirtuar la imputación de peculado ante el juez federal.

Aun así, las declaraciones de testigos colaboradores y los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación se incorporaron al expediente como indicios de que parte del dinero habría sido canalizado a fines ajenos al servicio público.