FGR acusa a ex Fiscal de Chihuahua de presunta ‘traición a la Patria’

Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, informó este 17 de octubre que César Jáuregui Moreno, ex Fiscal de Chihuahua, fue detenido por su presunta responsabilidad en hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

Los hechos se relacionan con un operativo realizado en abril de 2026 en la localidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

Durante un informe sobre el caso, Godoy Ramos explicó que un juez federal otorgó la orden de aprehensión después de que la FGR realizó más de 100 actos de investigación, de gabinete y de campo.

La indagatoria apunta a que el ex funcionario habría permitido la participación de personas extranjeras sin autorización en un operativo que correspondía a las autoridades federales.

“La investigación determinó que César N habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional”, dijo la titular de la FGR.

El operativo de abril de 2026 en El Pinal derivó en el aseguramiento y desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas. Tras la intervención, un accidente vehicular ocurrido durante el descenso de la sierra dejó cuatro personas muertas: dos integrantes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y dos ciudadanos estadounidenses.

Según Godoy Ramos, la carpeta de investigación establece que la participación de los extranjeros en el operativo no tenía justificación y que tampoco existía una cadena de mando válida que la permitiera.

La funcionaria agregó que ambas personas acudieron en varias ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua sin una causa justificada.

La Fiscalía estatal y su policía realizaron el operativo sin atribuciones legales y sin haber abierto previamente una carpeta de investigación, señaló.

Godoy Ramos indicó que Jáuregui Moreno declaró públicamente que la acción fue planeada durante meses por dos áreas bajo su responsabilidad: la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas.

“Habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales”, afirmó.

Otro de los señalamientos es que el ex Fiscal habría omitido informar a las autoridades federales sobre los hechos, pese a que, según la investigación, sabía que se trataba de posibles delitos de competencia federal. Godoy Ramos sostuvo que, en cambio, habría informado a personas extranjeras y notificado a las fuerzas federales de manera precipitada e indebida.

“El ex Fiscal habría ocultado información. La Fiscalía Estatal, a través de su titular tenía que informar a la Federación, no lo hizo. En cambio, informó a personas extranjeras. Sabía que se trataba de delitos federales”, explicó.

La FGR considera que permitir la intervención de ciudadanos extranjeros sin autorización en territorio nacional y en actividades reservadas a las fuerzas federales podría vulnerar la soberanía y la integridad de México.

La Fiscal General sostuvo que los hechos investigados también representan una afectación al pacto federal y a la división de poderes, porque las autoridades estatales no pueden asumir atribuciones exclusivas de la Federación ni transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.

Godoy Ramos dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ejecutó otra orden de aprehensión contra Jáuregui Moreno por diversos delitos del fuero local, distintos de los investigados por la FGR.

Afirmó que su institución mantuvo comunicación y coordinación con las autoridades estatales desde el inicio del caso, y que los avances se darán a conocer conforme lo permitan las disposiciones legales.

Al cerrar su mensaje, reiteró que la investigación continuará para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos.