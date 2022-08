FGR acusa a Murillo Karam de permitir torturas para ‘fabricar’ la verdad histórica del caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República acusó al ex Procurador Jesús Murillo Karam de permitir torturas para fabricar la llamada “verdad histórica”, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Durante las primeras horas de la audiencia inicial de este sábado, la FGR leyó la imputación por los delitos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia en contra del ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, y pidió su vinculación a proceso.

En la audiencia, el juez declaró un segundo receso, luego de que Murillo Karam se sintiera mal porque no había desayunado.

Durante la audiencia, los ministerios públicos sostuvieron que se comprueba la responsabilidad del ex funcionario en el delito de tortura porque tenía una jerarquía superior de Tomas Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y porque se enteró y no denunció.

Añaden que para dar respuesta al clamor social que generaba desestabilización social y previo a una reunión con el ex Presidente Peña Nieto, Murillo Karam hizo la “instrucción y ejecución de hechos delictivos para sostener la verdad histórica”.

Según esta “verdad histórica”, los jóvenes fueron privados de la libertad por policías municipales coludidos con integrantes de Guerreros Unidos, asesinados y después incinerados.



García Harfuch, presente en reunión de caso Ayotzinapa

En la audiencia se comenzaron a enlistar los datos de prueba de los tres delitos que se le atribuyen. Al momento se han desahogados lo correspondiente al primer delito: tortura.

Señala que una prueba de esta es la declaración de quien videograbó a los testimonios de los detenidos y que presuntamente fueron obtenidos bajo tortura.

Agregan que la persona declaró que fue testigo de que se realizó una reunión “de altos mandos” el 7 de octubre de 2014, donde delinearon la estrategia de investigación del caso, solo dos días después de que el entonces procurador atrajo la investigación.

Dicha reunión, realizada en Guerrero, señalan, fue encabezada por Murillo Karam y estuvieron Tomás Zerón; Omar García Harfuch, ex delegado de la Policía Federal en Guerrero y actual secretario de Seguridad capitalina; y Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces fiscal de la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro.

Para sostener las acusaciones de los tres delitos, los ministerios públicos se basan en las conferencias de prensa ofrecidas por el procurador en donde informa que atrajo la investigación -6 de noviembre de 2014-; la del 27 de octubre, donde reporta cuatro detenidos; del 7 de noviembre, donde exhiben los videos de confesiones y la del 27 de enero de 2015 donde anuncia la “verdad histórica”.

Al informar que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula durante la conferencia de la “verdad histórica”, y “maquinar una versión tergiversada”, Murillo Karam “frustró y evitó que se siguieran otras líneas de investigación” que llevaran a la localización de los estudiantes, señalaron.

El juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, ha llamado la atención de los ministerios públicos porque no han dado sus argumentos legales de manera clara.