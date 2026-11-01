FGR afirma que proceso penal contra Ruffo continúa pese a suspensión judicial

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que la suspensión definitiva concedida al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no implica el fin del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en delitos relacionados con el contrabando de combustibles. La institución señaló que el Ruffo Appel permanece vinculado a proceso y que la investigación en su contra sigue en curso.

“La suspensión otorgada no supone el fin del proceso penal para Ernesto ‘N’”, indicó la FGR en un comunicado difundido ese mismo día.

La Fiscalía explicó que la medida solo detiene de manera temporal el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia, por lo que el juicio oral no podrá iniciarse hasta que se resuelva el recurso constitucional promovido por la defensa.

El 29 de octubre de 2026, la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México, concedió la suspensión definitiva a Ruffo Appel dentro del juicio de amparo 1085/2026, interpuesto contra el auto de vinculación a proceso dictado el 23 de julio del mismo año.

El ex gobernador panista enfrenta acusaciones por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible mediante ferrotanques, en una investigación relacionada con la empresa Ingemar, de la que es socio fundador y secretario del Consejo de Administración. Según las acusaciones, la compañía habría participado en la importación ilegal de gasolina y diésel, con una presunta evasión de contribuciones federales que habría causado un daño al erario calculado en 4 mil millones de pesos.

Ruffo Appel, de 74 años, lleva el proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria en Ensenada, Baja California, tras permanecer dos meses y medio en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

La FGR sostuvo que continuará con las investigaciones para llevar ante la justicia a las personas que resulten responsables.