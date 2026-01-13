FGR anuncia detención de cuatro presuntos integrantes del CJNG vinculados a ‘El Mencho’

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención de cuatro personas probablemente relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal encabezada por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Las capturas se realizaron en dos operativos distintos ejecutados en los estados de Jalisco y Nayarit.

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, transmitió el mensaje a medios en el que informó sobre las detenciones. Lara López fue designado en este cargo en enero de 2026 por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, tras desempeñarse como vocero y posteriormente encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El primer operativo se desarrolló en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) ejecutaron una orden de cateo en un domicilio del fraccionamiento Las Cañadas, ubicado dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.

Durante la intervención fue detenido José Gabriel Soto Martínez, de 26 años de edad, alias “El Uber”, señalado como el presunto líder de una célula delictiva vinculada al CJNG y considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Las autoridades lo identificaron como responsable de coordinar actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas.

Junto con Soto Martínez fueron arrestados Mauricio Cruz Arzola y Carlos Alberto Quezada Ceja, presuntos integrantes de la misma célula criminal. En el lugar, las fuerzas federales aseguraron un arma larga, dos armas cortas, tres cargadores abastecidos, cartuchos útiles, aproximadamente 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos, el inmueble intervenido y 10 teléfonos celulares.

De manera paralela, en el municipio de Tepic, Nayarit, elementos de Sedena, GN y la FGR realizaron un segundo operativo que derivó en la detención de Luis Ignacio Cárdenas de Luna, de 46 años de edad, alias “El Cárdenas”. El detenido es señalado como operador regional del CJNG con influencia en los estados de Nayarit y Jalisco.

Según los reportes oficiales del Gabinete de Seguridad, Cárdenas de Luna coordinaba el traslado de drogas por vías aérea y marítima, mediante el uso de aeronaves y embarcaciones menores, apoyado por una red de pistas clandestinas y puertos en la región. Además, las autoridades le atribuyen la comunicación directa con operadores financieros para llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que lo convertía en una pieza clave dentro de la estructura logística y financiera del grupo criminal.

Al momento de su detención le fue asegurado un arma larga, un cargador, dosis de cocaína y metanfetamina, 20 cartuchos, un vehículo, tres teléfonos celulares y una tableta electrónica.

Las autoridades federales informaron que a los detenidos se les leyeron sus derechos correspondientes y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal correspondiente, quien definirá su situación legal.

Estas detenciones representan un golpe a la estructura operativa y logística del CJNG en dos estados considerados clave para sus actividades criminales. La captura de Soto Martínez apunta directamente a una célula vinculada con la violencia en el área metropolitana más poblada de Jalisco, mientras que la de Cárdenas de Luna afecta a un eslabón importante en la cadena de transporte internacional de drogas del cártel.

Oseguera Cervantes, líder del CJNG, es uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses. El Gobierno de Estados Unidos incrementó en diciembre de 2024 de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto y condena. El Departamento de Estado estadounidense lo señaló por tráfico de drogas, participación en el crimen organizado y posesión ilegal de armas de fuego.