FGR aprehende a ex administrador de Grandes Contribuyentes del SAT acusado de enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la República informó este sábado la detención de Héctor Taurino Landa Cabrera, ex administrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.

El detenido es acusado de enriquecimiento ilícito en un caso que involucra la presunta adquisición de tres inmuebles valuados en 21.9 millones de pesos que, según las investigaciones, excedían sus ingresos como funcionario.

De acuerdo con el comunicado difundido por la FGR, elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron trabajos de investigación, análisis patrimonial, verificación de domicilios y labores de inteligencia que permitieron ubicar y detener al ex funcionario.

La dependencia señaló que, con acompañamiento del SAT, obtuvo información que apunta a que Landa Cabrera, quien se desempeñó como funcionario en esa institución entre 2011 y 2018, “posiblemente cometió hechos constitutivos de delito, al incrementar su patrimonio de manera injustificada”, además de que presuntamente recibió un inmueble como pago por un contrato de prestación de servicios que no fue realizado.

Con base en los datos de prueba recabados por la AIC, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción solicitó una orden de aprehensión, la cual fue concedida por una autoridad judicial.



Operativo en Xalapa

La FGR indicó que, tras realizar vigilancias fijas y móviles en distintos días y horarios, se confirmó la presencia del ex funcionario en un domicilio ubicado en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Xalapa, Veracruz.

Posteriormente, con apoyo de autoridades del Gabinete de Seguridad, se desplegó un operativo para ejecutar la orden judicial y poner al detenido a disposición de la autoridad competente.



Antecedentes del caso

El caso de Landa Cabrera se encontraba bajo investigación desde años atrás. El ex funcionario ingresó al SAT en 2011 y ascendió hasta ocupar el cargo de administrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes, puesto que desempeñó desde 2013 y hasta 2018.

Las investigaciones derivaron del hallazgo de una residencia con valor comercial de 15 millones de pesos que habría sido entregada por una empresa facturera.

Posteriormente, la FGR revisó su patrimonio y detectó la adquisición de otros inmuebles, con un valor total de 21.9 millones de pesos, monto que, de acuerdo con la acusación, excedía los ingresos que percibió como funcionario público.

Por ello, la Fiscalía formuló una acusación por enriquecimiento ilícito, lo que dio origen a diversos recursos legales promovidos por Landa Cabrera.