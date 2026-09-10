FGR apunta a suicidio en la muerte del Diputado federal Zenyazen Escobar

La Fiscalía General de la República informó que las principales líneas de investigación respecto a la muerte del Diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García apuntan a un suicidio, tras el análisis de los indicios, dictámenes periciales y testimonios recabados desde el hallazgo del cuerpo del Legislador, ocurrido el 4 de septiembre en Veracruz.

“De un análisis individual, integral y sistemático de los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios con los que se cuenta, las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio”, adelantó en un comunicado.

Escobar García, de 42 años, fue localizado sin vida al interior de su vehículo sobre el acotamiento de la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la altura de la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional.

El cuerpo presentaba una herida por arma de fuego y el Legislador se encontraba solo en la unidad al momento del hallazgo.

La Fiscal de Veracruz, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó el fallecimiento y precisó que peritos, fiscales y elementos de la Policía Ministerial acudieron al sitio para realizar las primeras diligencias.

La Fiscalía abrió la carpeta de investigación inicial, antes de que la FGR anunciara la atracción del caso por la calidad de legislador federal de la víctima.

Ricardo Ahued Bardahuil, Secretario de Gobierno de Veracruz, informó que los peritajes preliminares no mostraron impactos de bala en la carrocería del vehículo.

Evitó anticipar conclusiones respecto a las circunstancias de la muerte y remitió la información a las instancias ministeriales.

“No quisiera yo alterar lo que tiene que ser científicamente y con los periciales decretados”, declaró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había solicitado a la FGR informar públicamente los avances del caso.

Este 10 de septiembre, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, adelantó que la institución ya contaba con resultados.

“Tiene que informar la Fiscalía. Ya tienen algunos resultados y lo informarán ellos”, expresó, quien también envió condolencias a la familia del legislador.

Escobar García nació el 4 de junio de 1984 en Veracruz. Fue integrante del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano y encabezó protestas contra la reforma educativa impulsada durante la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Entre 2016 y 2018 se desempeñó como Diputado local y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado.

Posteriormente ocupó la Secretaría de Educación de Veracruz entre 2018 y 2024, durante el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, y en 2024 llegó a la Cámara de Diputados como Legislador federal por Morena.