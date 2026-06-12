FGR atrae investigación de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán

La Fiscalía General de la República atrajo formalmente la investigación por la desaparición de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio cuando se encontraba en el interior de su domicilio, en el municipio de Nanchital, Veracruz.

En conferencia de prensa, la Fiscal del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, comentó que en la última semana se han realizado entrevistas, dictámenes y diversos trabajos de búsqueda.

Indicó que la Fiscalía estatal trabajará de la mano con la FGR para dar lo antes posible con el paradero de la periodista, a pesar de que sea la Federación quien lleve la investigación a partir de ahora.