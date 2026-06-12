FGR atrae investigación de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán

La Fiscalía General de la República atrajo formalmente la investigación por la desaparición de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio cuando se encontraba en el interior de su domicilio, en el municipio de Nanchital, Veracruz.
En conferencia de prensa, la Fiscal del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, comentó que en la última semana se han realizado entrevistas, dictámenes y diversos trabajos de búsqueda.
Indicó que la Fiscalía estatal trabajará de la mano con la FGR para dar lo antes posible con el paradero de la periodista, a pesar de que sea la Federación quien lleve la investigación a partir de ahora.
Guzmán Ramírez dio a conocer que la dependencia seguía dos líneas de investigación, aunque no dio detalles.
Asimismo, la Fiscal rechazó las versiones que vinculan a cuatro personas detenidas recientemente con la desaparición de la periodista.
A través de redes sociales se difundió un video en el que se observa a tres sujetos armados y con el rostro cubierto forzando la puerta de un domicilio para ingresar de manera violenta. En las imágenes se aprecia cómo los individuos irrumpen en el lugar apuntando con armas de fuego a las personas presentes.
Agresiones contra la prensa en México
En México, el periodismo enfrenta un contexto de violencia e impunidad. De acuerdo con datos de diversas organizaciones, desde el 2000 han sido asesinados al menos 174 periodistas y 33 más permanecen desaparecidos, sin que la mayoría de los casos haya sido esclarecida.
En el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, al menos 12 periodistas fueron asesinados y uno fue desaparecido, según un cruce de datos de Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas.
Desde julio de 2010, fecha en la que se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a septiembre de 2025, solo se han logrado solo nueve sentencias por asesinato de periodistas y cuatro por tentativa de homicidio, pese a que organizaciones documentan al menos 126 periodistas asesinados y 17 desaparecidos en 15 años.