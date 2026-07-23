FGR atrae investigación del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva

A través de un breve comunicado , la FGR indicó que será la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) quien realice las investigaciones para esclarecer el caso y dar con las personas responsables de la muerte del comunicador.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atraerá el caso del homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien fue asesinado en un ataque armado este 22 de julio en San Pablo Etla Oaxaca.

Este jueves, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, solicitó a la Fiscalía General del Estado establecer coordinación y colaboración con la Fiscalía General de la República para fortalecer la investigación.

Jara Cruz señaló en un mensaje que Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue “un periodista crítico de nuestro Gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones”, aunque precisó que “ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar era reconocido en Oaxaca por su trayectoria periodística y sus análisis sobre temas políticos y de interés público.

Durante su carrera se desempeñó como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y participó en diversos espacios de comunicación.



Fiscalía del Estado inició las investigaciones

Tras el asesinato del periodista, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que realizaba las diligencias ministeriales derivadas del ataque armado.

La fiscalía tenía programada una conferencia de prensa, la cual fue cancelada debido a las investigaciones relacionadas con el caso. En un comunicado, la dependencia indicó que “en este momento, la institución realiza las diligencias ministeriales derivadas del ataque armado en el que un periodista perdió la vida”.

“Como parte de esta pronta intervención y del análisis de las cámaras del sistema C5, ya se cuenta con inteligencia videográfica fundamental que ha sido integrada a la investigación para agilizar la captura de los responsables”, detalló la dependencia; sin embargo, no reportó la detención de ninguna persona.



Francisco Alejandro Leyva había denunciado amenazas

De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, Alejandro Leyva denunció en 2025 haber sido objeto de amedrentamientos y amenazas debido al contenido de sus publicaciones periodísticas.

Al respecto, Periodistas Sin Fronteras detalló que el 14 de julio de 2025, Leyva acudió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para presentar una denuncia tras haber recibido amenazas de muerte.

Alejandro Leyva atribuyó la amenaza al descrédito público del que fue objeto en Trapitos al Sol, una sección difundida durante las conferencias de prensa oficiales del Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

Lanzada en abril de 2024, esta sección tenía como objetivo declarado desmentir informaciones que el gobierno estatal consideraba falsas o engañosas.