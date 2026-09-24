FGR aún no determina si combustible asegurado en Guanajuato era huachicol: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la revisión de los permisos relacionados con los más de 59 millones de litros de combustible asegurados en una terminal de almacenamiento de Grupo SIMSA, en San José Iturbide, Guanajuato. Por ello, aún no existe una conclusión respecto a la presunta ilegalidad del hidrocarburo.

La Presidenta señaló que consultó directamente a Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, respecto al estado de las investigaciones. “Le pregunté a la Fiscal y me dijo que siguen revisando los permisos y que ellos van a informar en su momento”, respondió.

Cuestionada respecto a si aún no podía descartarse que se tratara de huachicol, Sheinbaum Pardo condicionó cualquier conclusión al término de las indagatorias de la Fiscalía.

La declaración de la titular del Poder Ejecutivo Federal ocurrió después de que el 23 de septiembre de 2026 se anunciara la destitución de Juan Francisco Vera como delegado de la FGR en Guanajuato. La salida del funcionario se produjo tras las inconsistencias surgidas en torno al operativo, que inicialmente se presentó como un aseguramiento histórico de combustible presuntamente ilegal.

El 17 de septiembre de 2026, un día antes de la visita de la presidenta de la República a Guanajuato, autoridades estatales y la propia FGR anunciaron el aseguramiento de los más de 59 millones de litros de combustible en la terminal. Sin embargo, posteriormente se conoció que la intervención en las instalaciones ocurrió desde el día 4 del mismo mes y año, y que la planta retomó sus actividades normales el día 10 del mismo mes y año, sin que se hubiera acreditado la ilegalidad del hidrocarburo.

Grupo SIMSA sostuvo que la terminal no es propietaria del combustible, ya que presta servicios de almacenamiento a otras empresas. La compañía afirmó contar con los permisos correspondientes para sus operaciones.

Ante las inconsistencias y la documentación presentada por las empresas vinculadas con el hidrocarburo, Godoy Ramos ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajera la carpeta de investigación.

La FGR informó entonces que la revisión incluiría el análisis de documentos y entrevistas a directivos para determinar la propiedad, la operación y la trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del combustible localizado.

Durante la misma semana, Sheinbaum Pardo ya había solicitado a la Fiscalía que aclarara las circunstancias del aseguramiento y determinara si existió alguna actividad ilegal en las instalaciones de San José Iturbide.