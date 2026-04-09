FGR busca ‘desincorporar’ gasolina incautada por huachicol para uso lícito

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República analiza mecanismos para desincorporar el combustible asegurado por huachicol y destinarlo a usos lícitos, en lugar de mantenerlo almacenado de forma indefinida durante el curso de las investigaciones penales.

Al ser cuestionada en su conferencia matutina en el Palacio Nacional respecto a qué ocurre con las gasolinas incautadas en operativos contra el robo de combustible, explicó que esos volúmenes permanecen bajo resguardo de la FGR.

Señaló que Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, explora la posibilidad de aplicar una figura de desincorporación que permita aprovechar el combustible sin esperar el cierre de todos los procesos judiciales.

“Pero en muchos de los casos tiene que terminar la investigación, pero ella está buscando la manera, pues, de no tener tanto almacenamiento”, indicó.

Sin presentar cifras concretas, aseguró que el delito de contrabando de combustible registró una reducción considerable en el País.

Atribuyó esa disminución al incremento en las ventas de Pemex y de importadores privados, así como al mayor pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

“Ha disminuido muchísimo y, (si) alguien quiere volverse a pasar de vivo, pues, hay vigilancia en las aduanas y se detiene”, afirmó.

Sheinbbaum Pardo añadió que los tractocamiones que circulan sin el código QR requerido también son objeto de aseguramiento.

Informó que la FGR mantiene abiertas numerosas investigaciones que abarcan toda la cadena del huachicol, desde importadores y vendedores hasta almacenadores.

Señaló como ejemplo la indagatoria derivada del aseguramiento de ferrotanques con combustible en el estado de Tamaulipas. “Qué empresa lo importó; qué empresa lo vendía, a quién lo estaba importando; quién lo almacenaba. Todo eso lo investiga la Fiscalía y la parte administrativa, para evitar que eso siga ocurriendo”, detalló.

También precisó que presuntos empresarios relacionados con ese delito se encuentran bajo investigación.

Recordó que durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se registró una reducción significativa en las tomas clandestinas a ductos de combustible, práctica que en años anteriores representó pérdidas cuantiosas para Pemex y el erario federal.

Reconoció que de forma aislada aún pueden presentarse casos de ordeña de ductos, pero subrayó que la tendencia a la baja se ha sostenido.

“Todavía puede encontrarse, pues, algún delincuente que haga esto y se detiene, pero hubo una disminución muy grande de eso”, sostuvo, al tiempo que reiteró la política de cero impunidad ante cualquier reincidencia en el delito.