FGR busca reabrir caso contra integrantes de La Luz del Mundo

La Fiscalía General de la República promovió este 16 de abril una audiencia judicial para solicitar que un juez revoque el no ejercicio de la acción penal dictado en el caso contra integrantes de la iglesia La Luz del Mundo, con el objetivo de reactivar la investigación que fue cerrada durante la gestión del ex Fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, se acercó a las víctimas del caso para coordinar la participación de estas en la audiencia programada para ese mismo día, en la que un juez federal determinará si procede reabrir el expediente.

“El objetivo de la Fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que se reabra el caso, que el juez reabra el caso”, declaró la Mandataria durante su conferencia de prensa.

El expediente fue cerrado en 2025 bajo la conducción de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, cuando se determinó el no ejercicio de la acción penal contra los investigados vinculados a la iglesia.

Esa resolución generó inconformidad entre las víctimas, quienes recurrieron a instancias judiciales para impugnarla.

“El cierre fue el año pasado con el Fiscal Gertz Manero, las razones no las conozco, pero la Fiscal Godoy fue lo que nos informó en el Gabinete de Seguridad”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Según una tarjeta informativa enviada a la Presidencia de la República, en caso de que el juez resuelva favorablemente y revoque la determinación de no ejercicio de la acción penal, la FGR continuará con la investigación y respaldará la reactivación del caso.

Sheinbaum Pardo precisó que Godoy Ramos informó sobre los avances del proceso directamente en el marco del Gabinete de Seguridad.

La reapertura del caso representaría un cambio de dirección respecto a la política de la Fiscalía anterior y respondería a las demandas de las víctimas, quienes desde el cierre del expediente buscaron mecanismos legales para que las autoridades retomaran las investigaciones contra integrantes de La Luz del Mundo.