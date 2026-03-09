FGR captura a ‘El Chihuas’, presunto asesino de Silverio Cavazos, ex gobernador de Colima

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el 9 de marzo de 2026 a Hilario “N”, alias “El Chihuas”, señalado como el presunto autor material del homicidio de Silverio Cavazos Ceballos, quien fungió como gobernador de Colima de 2005 a 2009. La detención se concretó en el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, como resultado de acciones coordinadas entre la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Con esta captura, las autoridades federales lograron dar con el paradero del presunto responsable del crimen más de 16 años después de los hechos.

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes (FEIAR) y vocero de la FGR, informó que la localización de Hilario “N” fue posible gracias a diversas técnicas de investigación que permitieron rastrear sus desplazamientos, identificándolo como una pieza clave dentro de una organización criminal. “Dicho individuo cuenta con diversas órdenes de aprehensión por su probable participación en delitos como delincuencia organizada y homicidio en los estados de Jalisco, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, por lo que su aseguramiento resulta de alta relevancia para el bienestar de la población, particularmente en estas entidades”, señaló Lara López en conferencia de prensa.

Cavazos Ceballos fue atacado a balazos el 21 de noviembre de 2010 en las inmediaciones de un fraccionamiento del municipio de Colima, Colima. Según las investigaciones, un hombre descendió de un vehículo y disparó contra el exfuncionario mientras conversaba en las afueras de su domicilio con Rafael Gutiérrez Villalobos, titular de la Secretaría de Fomento Económico del gobierno estatal en ese momento, quien resultó herido, al igual que un escolta del ex mandatario. Cavazos Ceballos fue trasladado con vida a la Clínica San Francisco, donde falleció mientras recibía atención médica.

El ex gobernador estuvo al frente del ejecutivo estatal del 5 de abril de 2005 al 1 de noviembre de 2009, cargo que asumió tras la muerte del gobernador priista Gustavo Vázquez Montes en un accidente aéreo. Su homicidio se produjo en el contexto de una escalada de violencia que azotaba a la entidad: semanas antes, a principios de noviembre de 2010, había sido asesinado Julio Durán Quintero, titular de Comunicación Social de la Policía Estatal Preventiva de Colima, cuando recogía a un compañero de la corporación.

En mayo de 2018, elementos federales detuvieron a Gerardo Mendoza Chávez, alias “El Gerardón”, en inmediaciones del Rancho Guamúchil, en el municipio de Ixtlahuacán, Colima, señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Cavazos Ceballos. Mendoza Chávez fue identificado como uno de los líderes de La Familia Michoacana y mantenía una disputa con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por el control de actividades delictivas en Colima y algunos municipios de Michoacán. No llegó a juicio: fue asesinado días después de su detención en una riña registrada en el penal de Puente Grande, Jalisco.

La FGR subrayó que, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, Hilario “N” será tratado bajo el principio de presunción de inocencia en todas las etapas del procedimiento hasta que un juez determine su responsabilidad.