La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó órdenes de cateo en cuatro inmuebles de la Ciudad de México, donde aseguró documentación contable y material electoral oficial. Estas acciones forman parte de la investigación a la red vinculada a Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
Dicha red es investigada por la asignación de contratos millonarios en el INE, un caso por el que existen 16 carpetas de investigación abiertas, según informó la Fiscal Ernestina Godoy Ramos.
A través de un mensaje, especificó que las diligencias responden a posibles delitos de corrupción, fraude fiscal y delincuencia organizada en la adjudicación de contratos públicos del INE y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
Los cateos se llevaron a cabo en dos domicilios de la colonia Hipódromo Condesa, uno en Jardines del Pedregal y otro en Polanco. En las inspecciones, los agentes federales aseguraron copias de contratos, recibos y material que aparentemente corresponde a urnas y mamparas con logotipos del INE y de organismos locales.
FGR investiga a más de 50 personas y empresas por contratos en el INE y OPLEs
El caso penal contempla dos vías de actuación ministerial. Por un lado, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción abrió 16 carpetas de investigación.
Dentro de estas indagatorias, se realizó una inspección pericial en las oficinas centrales del INE, obteniendo archivos físicos y digitales sobre contratos firmados entre 2014 y 2026 con empresas presuntamente favorecidas.
Por otra parte, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) indaga a más de 50 personas físicas y empresas proveedoras. Las líneas de investigación incluyen lavado de dinero, defraudación fiscal y corrupción en convenios electorales del INE.
“Doy a conocer a ustedes que, por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, integramos 16 carpetas de investigación relacionadas con posibles irregularidades en la asignación de contratos por parte de funcionarios, funcionarias del Instituto Nacional Electoral y Organismos Públicos Locales Electorales, llamados OPLES”, señaló la Fiscal.
Investigan irregularidades en nómina del INE y citan a ex servidores públicos
Las autoridades ministeriales también detectaron irregularidades en la contratación de personal dentro del órgano electoral. Según la FGR, existían personas dadas de alta en la nómina del INE que cobraban sueldos públicos sin realizar actividades operativas.
Para integrar el expediente, el Centro Federal de Inteligencia Criminal analizó testimonios de ex servidores públicos que fueron llamados a declarar, así como declaraciones patrimoniales, contratos y videos difundidos públicamente.
La FGR también recibió información técnica de dependencias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
FGR afirma que la investigación sobre contratos no vulnera la autonomía del INE
Ante las implicaciones institucionales del caso, la FGR remarcó que las indagatorias se dirigen hacia personas y actos contractuales específicos, sin calificar ni intervenir en las labores constitucionales del órgano encargado de organizar las elecciones.
La Fiscal General enfatizó que las actuaciones respetan la presunción de inocencia y el debido proceso legal.
“Quiero ser muy clara: investigar hechos constitutivos de delito no significa prejuzgar responsabilidades ni cuestionar la legitimidad de una institución. La Fiscalía General de la República reconoce y respeta plenamente la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral y la importancia de su función en la vida democrática de nuestro país”.
La Fiscal Godoy Ramos concluyó que las determinaciones de la fiscalía se basarán en pruebas y en el marco jurídico, desestimando interpretaciones de índole política.