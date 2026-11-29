La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó órdenes de cateo en cuatro inmuebles de la Ciudad de México, donde aseguró documentación contable y material electoral oficial. Estas acciones forman parte de la investigación a la red vinculada a Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Dicha red es investigada por la asignación de contratos millonarios en el INE, un caso por el que existen 16 carpetas de investigación abiertas, según informó la Fiscal Ernestina Godoy Ramos.

A través de un mensaje, especificó que las diligencias responden a posibles delitos de corrupción, fraude fiscal y delincuencia organizada en la adjudicación de contratos públicos del INE y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Los cateos se llevaron a cabo en dos domicilios de la colonia Hipódromo Condesa, uno en Jardines del Pedregal y otro en Polanco. En las inspecciones, los agentes federales aseguraron copias de contratos, recibos y material que aparentemente corresponde a urnas y mamparas con logotipos del INE y de organismos locales.