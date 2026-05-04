$!FGR cita a 50 testigos por operativo de agentes de la CIA en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cerca de 50 funcionarios que participaron en el operativo realizado el 17 y 18 de abril de 2026 en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, fueron citados a declarar como parte de la investigación iniciada por la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

Ulises Lara, fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, indicó que la indagatoria se lleva a cabo por delitos en materia de seguridad nacional y tiene como objetivo establecer si el Gobierno de Chihuahua tuvo conocimiento de la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en el operativo. “Como parte de los trabajos realizados por la FGR, hemos logrado avanzar con la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas que participaron en el operativo llevado a cabo en la Sierra del Pinal, en el Municipio de Morelos, están siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días”, afirmó Lara en un mensaje difundido por internet.

La FGR también requirió a diversas autoridades que acrediten el estatus y las autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos en el accidente, así como las condiciones jurídicas que motivaron y trazaron el operativo. Según Lara, la institución es la única autoridad competente para llevar a cabo ese tipo de investigaciones, y advirtió que se aplicará todo el peso de la ley contra quien resulte responsable. “La FGR reitera que investigará de manera exhaustiva lo ocurrido, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional”, señaló.