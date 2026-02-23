FGR confirma identidad del cuerpo de ‘El Mencho’; restos serán entregados a familiares: Harfuch

El Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República identificó el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, así como los de dos allegados que murieron junto al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación durante un operativo de fuerzas federales.

García Harfuch precisó que los restos del narcotraficante se encuentran resguardados en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ubicada en la Ciudad de México.

Según el funcionario, el protocolo establece que los cuerpos “normalmente son reclamados por los familiares”, por lo que los restos de Oseguera Cervantes serían entregados a sus parientes en caso de que los reclamen en los próximos días.

Durante la tarde del 22 de febrero, una ambulancia de servicios periciales trasladó los restos del capo hasta las instalaciones de la FEMDO.

Una caravana de camionetas de la Guardia Nacional escoltó el vehículo durante el recorrido hasta dicha instalación.

La muerte de Oseguera Cervantes representa uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en México en los últimos años, al tratarse del fundador y líder histórico del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas del país y con presencia en diversas regiones de América Latina y Europa.