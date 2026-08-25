FGR descarta nueva orden de captura contra hermana de Lozoya

La Fiscalía General de la República informó a un juzgado federal que por ahora no existe una nueva orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin por su presunta implicación en el caso Odebrecht, según el acuerdo judicial dictado el 21 de agosto de 2026 y publicado el día 24 de agosto en la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional.

Con base en ese informe, Juan Alfredo Buendía Rodríguez, secretario encargado del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, negó a Lozoya Austin la suspensión definitiva contra la captura, una protección que únicamente se concede cuando existe el mandamiento judicial correspondiente.

Autoridades judiciales confirmaron que la FGR rindió un informe justificado al juzgado en el que reportó la inexistencia de una nueva orden de captura en contra de la hermana de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos.

Entre 2019 y 2024, Lozoya Austin permaneció evadida de la justicia por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso Odebrecht.

En ese último año obtuvo un amparo que obligó a reponer el procedimiento seguido en su contra.

En cumplimiento de esa resolución, en abril de 2024 el entonces juez de control Gerardo Alarcón López, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, negó la orden de aprehensión.

Desde entonces la FGR no ha vuelto a judicializar el caso, aunque conserva la posibilidad de hacerlo.

La negativa del juez Alarcón López no derivó de una falta de mérito en la imputación, sino de que la FGR no justificó por qué la solicitud de captura, y no el citatorio, constituía la vía idónea para conducir a la imputada al proceso penal.

En este expediente se ordenó la aprehensión del ex director general de Pemex porque presuntamente cobró sobornos por 7 millones 336 mil 351 dólares a la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de que la empresa productiva del Estado le adjudicara contratos de obra de la Refinería de Tula.

La captura de Lozoya Austin se instruyó originalmente porque su hermano otorgó un poder de gestión a Lobnek Wealth Management SA, una de las empresas que habría formado parte de la trama para ocultar los recursos del presunto soborno, en el que se estableció que ella sería la única beneficiaria de los fondos de la cuenta de la compañía.

El 8 de julio de 2026, una juez federal procesó a Lozoya Austin por el presunto lavado de 2 millones 580 mil dólares de origen ilícito, pero en el denominado caso Agronitrogenados.

La impartidora de justicia determinó que enfrentara ese procedimiento en libertad provisional bajo diversas restricciones.