El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la Fiscalía General de la República es que la deberá determinar si Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, respecto al caso del capo sinaloense Ismael Zambada García, “El Mayo”, presuntamente privado de su libertad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, así como del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense, y ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido el 25 de julio en Culiacán.

“Eso lo tiene que decidir la FGR, y si la Fiscalía considera que es importante para la investigación, de todos los ciudadanos, que lo decida la Fiscalía”, dijo el López Obrador durante su conferencia de prensa matutina, donde pidió tener confianza en la investigación que realiza el Ministerio Público de la Federación, porque, según él, ya no había impunidad para nadie.

“Antes no solo había corrupción, eso se olvida, sino había impunidad, se cubrían unos con otros, se tapaban en una relación de complicidades y componendas”, mencionó, quien, sin embargo, no quiso pronunciarse respecto a que si se debería investigar a Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien renunció a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ante las inconsistencias que, un día antes, la FGR señaló respecto que la institución de procuración de justicia estatal no procesó de forma correcta la presunta escena del asesinato de Cuén Ojeda.

“No tengo información. Eso va a corresponder a la FGR. Ellos están haciendo todas las diligencias y me imagino que van a llamar a declarar a todos los involucrados [...] No puedo opinar en este asunto a la ligera. Tengo que cuidar mis palabras, usar más la geometría del lenguaje, de por sí no hablo de corrido”, enfatizó.

“Ahora tengo que ser más cuidadoso y precavido porque todo lo que digo se usa en mi contra. Están muy enojados mis adversarios, además le corresponde a la FGR y tengamos confianza en la Fiscalía y tengamos confianza en que no hay impunidad para nadie”, insistió.

“Está abierta la investigación y la decisión que se está tomando es que se conozca todo lo sucedido, desde luego la investigación está a cargo de la FGR, y así como ayer informan, dan un adelanto, de cómo va la investigación, considero que lo van a seguir haciendo en la medida en que tengan más elementos y vamos a esperar”, dijo.

Por otra parte, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos tenía comunicación con el hijo de “El Chapo”, para un acuerdo. Sin embargo, indicó que las autoridades estadounidenses desconocían que en el avión donde viajaba Guzmán López iba también “El Mayo”.

“Ellos han dicho que en efecto, había acuerdo, o se estaba gestando, pero que no sabían que en el avión iba también o llegaba a territorio estadounidense el señor Zambada, eso es lo que se conoce, vamos a decir, formalmente, en la investigación que está haciendo la FGR”, añadió.

López Obrador señaló que hasta ahora no había evidencia de que agentes estadounidenses hayan colaborado con narcotraficantes mexicanos, para facilitar el secuestro de Zambada García.

Sin embargo, dijo que existía una línea de investigación que exploraba esa posibilidad y que la FGR estaba llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el caso.

En cuanto a las declaraciones del gobernador de Sinaloa, quien afirmó que Zambada García fungía como operador político en la entidad, el mandatario nacional sugirió que sería conveniente que Rocha Moya ampliara sus declaraciones, siempre y cuando la FGR lo considerara relevante para la investigación.

López Obrador aseguró que todos los hechos relacionados con este caso se harían públicos en su debido momento.

“Aquí lo hemos dicho: todo lo sucedido se tiene que conocer”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.