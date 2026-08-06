FGR detiene a Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero, por ocultar evidencias en caso Ayotzinapa

El Gabinete de Seguridad detuvo el 6 de agosto de 2026 al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su posible participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, Guerrero.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, como parte del nuevo modelo de investigación, desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Según la institución, este esquema implicó nuevos actos de investigación que permitieron acreditar la posible participación del ex gobernador en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los jóvenes.

Por ese motivo, la FGR solicitó, obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión en su contra. En un mensaje difundido en sus redes sociales, la institución se refirió al detenido como “Ángel N” y anunció que en el transcurso del 6 de agosto de 2026 proporcionaría mayor información respecto a la captura.

La detención se produjo ocho días después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmara, el 29 de julio de 2026 durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la existencia de nuevas indagatorias en el caso. “Hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado”, declaró ese día la mandataria nacional.

La aprehensión de Aguirre Rivero se suma a la línea de investigación respecto a la destrucción de material probatorio en el caso. En mayo de 2025, agentes de la FGR detuvieron en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia, al ser señalada por la presunta destrucción de videos de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala que habrían captado el momento en que un grupo de normalistas fue sustraído por la fuerza la noche del 26 de septiembre de 2014.

Tras aquella detención, Aguirre Rivero se deslindó públicamente de los hechos. “Nunca tuve conocimiento de los videos que se dice destruyó la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia” y “jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”, afirmó entonces el exgobernador, quien reiteró su disposición de colaborar con la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ). Incluso solicitó a la FGR recabar las sábanas de llamadas y la geolocalización de su telefonía celular para acreditar dónde se encontraba la noche de los hechos.

El ex gobernador también negó en agosto de 2022 haber participado en la construcción de la llamada “verdad histórica” de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), luego de la detención del extitular de esa dependencia, Jesús Murillo Karam. “Nunca me reuní con Murillo Karam para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’, son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”, sostuvo en aquella ocasión.

Con la captura de Aguirre Rivero, las investigaciones del caso Ayotzinapa alcanzan por primera vez al funcionario de mayor jerarquía del Gobierno de Guerrero al momento de los hechos. Se prevé que la FGR detalle los delitos que se le imputan y el centro de reclusión al que fue trasladado.

¿QUIÉN ES ÁNGEL AGUIRRE RIVERO?

Ángel Heladio Aguirre Rivero nació el 21 de abril de 1956. Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución donde también ejerció como profesor. Inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el que fue diputado federal por el sexto distrito de Guerrero entre 1991 y 1994, y presidente estatal de ese partido de 1993 a 1996.

El 12 de marzo de 1996, tras la renuncia del gobernador Rubén Figueroa Alcocer por la masacre de Aguas Blancas —en la que policías estatales mataron a campesinos en el municipio de Coyuca de Benítez—, el Congreso de Guerrero lo designó gobernador interino, cargo que ocupó hasta el 31 de marzo de 1999.

Posteriormente fue diputado federal por el octavo distrito de Guerrero en la 59 Legislatura y senador por esa entidad a partir de la elección de 2006, en ambos casos por el PRI. El 25 de agosto de 2010 renunció a ese partido para buscar la candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura de Guerrero, elección que ganó el 30 de enero de 2011. Asumió el cargo el 1 de abril de ese año y renunció el 23 de octubre de 2014, en medio de las protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.