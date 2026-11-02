FGR ejecutará tres órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont si EU la deporta

Inés Gómez Mont Arena, ex presentadora de televisión, recibió dinero de procedencia ilícita y evitó el pago de 13 millones de pesos en impuestos, informó Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, en un mensaje transmitido por las plataformas de la institución.

Godoy Ramos señaló que Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México: una por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos por defraudación fiscal equiparada.

La Fiscal afirmó que si el Gobierno de Estados Unidos resuelve deportarla, las órdenes se ejecutarán de inmediato a su llegada a México.

“Hemos intercambiado información y fueron entregadas las órdenes de aprehensión vigentes, su detención obedece a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a autoridades de Estados Unidos; de determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México. Inés ‘N’ goza de la presunción de inocencia”, expresó Godoy Ramos.

Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en el estado de Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias estadounidenses, tras el vencimiento de su visa de turista.

La dependencia atribuyó la detención a un intercambio de información entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos.

La ex presentadora permanecía prófuga desde 2021.

Gómez Mont presentó el 31 de octubre un recurso de habeas corpus ante la corte del Distrito Sur de Florida, con el que busca su liberación tras haber sido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y recluida en el centro de detención migratorio Broward Transitional Center.

El recurso fue asignado al Juez federal de distrito Jeffrey T. Kuntz, quien aceptó a trámite y ordenó a las autoridades del ICE entregar información sobre el caso a más tardar el 4 de noviembre.