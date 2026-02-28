FGR entrega cuerpo de ‘El Mencho’, líder del CJNG, a sus familiares

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, a sus familiares, casi una semana después de haber sido abatido durante un operativo de las fuerzas federales.
En un breve comunicado, la dependencia confirmó que se realizaron pruebas genéticas para confirmar que los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaban siendo entregados a familiares consanguíneos.
Esto ocurre luego de que el miércoles fuera reclamado el cuerpo por parte de la familia, a través de un representante jurídico.
El cadáver de “El Mencho”, muerto como resultado de un operativo militar en el estado de Jalisco el domingo pasado, permanecía en instalaciones de la FGR en Ciudad de México.
“La Fiscalía General de la República informa que, luego de agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios, entregó el cuerpo de Rubén “N” a sus familiares. Para tal efecto, se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”, detalla el comunicado.
El pasado lunes Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la identificación genética del cuerpo de Oseguera Cervantes fue confirmada por la Agencia de Investigación Criminal.
Fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más importantes en México y el mundo, fue abatido el domingo 22 de febrero luego de un operativo en Tapalpa, Jalisco.
“Con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Rubén ‘N’ (a) Mencho”, indicó en un comunicado la Sedena.
“El Mencho”, de 59 años, era el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.
Luego de su muerte, miembros del CJNG incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en 20 de los 32 estados del país. El operativo dejó 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un agente de la Fiscalía General del estado fallecidos.
¿Quién era “El Mencho”?
Nemesio Oseguera Cervantes era policía en el municipio de Tomatlán, al sur de Jalisco. Algunas versiones dicen que nació en Uruapan y otras en Aguililla, Michoacán, ambos en la zona conocida como Tierra Caliente.
En la década de los 90, “El Mencho” incursionó en el narcotráfico junto con su cuñado Abigael González Valencia, alias “El Cuini”. En esa época trabajaban en alianza con el Cártel de Sinaloa, según se tiene documentado.
Pero el cártel fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, se dividió en 2010 tras la muerte de uno de sus fundadores, Ignacio Coronel, “El Nacho”.
Fue entonces cuando “El Mencho” comenzó a tejer alianzas con otros grupos menores y nació el CJNG. Actualmente Nemesio Oseguera y su organización están catalogados como uno de los mayores traficantes de drogas sintéticas a los Estados Unidos.