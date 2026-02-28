FGR entrega cuerpo de ‘El Mencho’, líder del CJNG, a sus familiares

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, a sus familiares, casi una semana después de haber sido abatido durante un operativo de las fuerzas federales.

En un breve comunicado, la dependencia confirmó que se realizaron pruebas genéticas para confirmar que los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaban siendo entregados a familiares consanguíneos.

Esto ocurre luego de que el miércoles fuera reclamado el cuerpo por parte de la familia, a través de un representante jurídico.

El cadáver de “El Mencho”, muerto como resultado de un operativo militar en el estado de Jalisco el domingo pasado, permanecía en instalaciones de la FGR en Ciudad de México.

“La Fiscalía General de la República informa que, luego de agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios, entregó el cuerpo de Rubén “N” a sus familiares. Para tal efecto, se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”, detalla el comunicado.

El pasado lunes Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la identificación genética del cuerpo de Oseguera Cervantes fue confirmada por la Agencia de Investigación Criminal.