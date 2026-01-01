FGR entrega cuerpos de personas que murieron en descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Fiscalía General de la República entregó los restos de las 13 personas que murieron el 28 de diciembre de 2025 tras el descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca.

Informó, el 31 de diciembre, que mantiene las investigaciones técnicas y periciales para determinar las causas del accidente que dejó también a más de 100 personas heridas en la región del Istmo de Tehuantepec.

Según un comunicado de la FGR, la Fiscalía Especializada de Control Regional coordinó la identificación vehicular, estudios de necropsia y la recuperación de evidencia videográfica en el lugar de los hechos.

El organismo detalló que se han realizado inspecciones exteriores a los vagones de pasajeros siniestrados y trabajos de servicios periciales para la elaboración de dictámenes técnicos respecto al derecho de vía y la causalidad del siniestro ocurrido en las inmediaciones de Nizanda, Oaxaca.

Ante la suspensión del servicio ferroviario, el Gobierno federal dispuso de camiones para trasladar a los pasajeros que contaban con boletos para la Línea Z, la cual conecta a Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz.

Los autobuses, que portan logotipos oficiales del Tren Interoceánico, realizan el recorrido por vía terrestre de manera provisional mientras se liberan las vías afectadas entre las poblaciones de Chívela y Nizanda, Oaxaca.

“Se han entregado los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares, además de contar ya con diversos informes sobre los hechos”, precisó la FGR en su reporte oficial.

La dependencia agregó que las labores de recolección de indicios y obtención de constancias fotográficas continúan en colaboración con instituciones federales, estatales y locales para avanzar en las indagatorias correspondientes.

El accidente ocurrió el 28 de diciembre cuando una máquina principal se descarriló, impactando la operación de uno de los proyectos estratégicos de la administración federal.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un tiempo estimado para la reanudación total de las operaciones ferroviarias, aunque el servicio de transporte por carretera se mantiene activo en las inmediaciones de Salina Cruz, Oaxaca, para cubrir la demanda de los usuarios afectados.