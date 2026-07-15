FGR entregó a EU a ‘El Jando’ sin saber que era el piloto que trasladó a ‘El Mayo’

La Fiscalía General de la República entregó a Estados Unidos a Mauro Alberto “N”, “El Jando”, sin saber que se trataba del piloto que había trasladado a Ismael “El Mayo” Zambada.

En un comunicado, recordó que tras su detención, fue interrogado y había negado participar en vínculos con la organización delictiva.

Y en agosto de 2025 fue enviado a Estados Unidos junto con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

Pero la FGR admitió que en junio de 2026, casi un año después, la actual Fiscal y su equipo encontraron coincidencia con el perfil del piloto.

“En junio de 2026, la actual titular de la FGR y su equipo encontraron en las carpetas indicaciones en coincidencia de voz y huellas dactilares que trasladó el 26 de junio de 2024 a Ismael ‘N’ y Joaquín ‘N’ de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos”, apuntó.

La Fiscalía General de la República expuso que la entrega a Estados Unidos no extingue las investigaciones en proceso.

“La FGR conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación y puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países”, anotó.

La FGR detalló que Núñez Ojeda fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, luego de que integrantes de un grupo delictivo que se trasladaba en un vehículo con blindaje agredieran a personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. En esa acción murió un elemento del Ejército y cinco resultaron heridos.

La Fiscalía añadió que el piloto fue vinculado a proceso por diversos delitos e identificado como integrante del Cártel de Sinaloa con un alto nivel dentro de esa organización y con riesgo para la seguridad nacional. Al ser interrogado en su momento sobre su participación en la estructura criminal, negó sus vínculos.

El anuncio se produjo un día después de que Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, adelantara que la Fiscalía presentaría un informe con los detalles de la entrega del piloto a Estados Unidos.

Sostuvo entonces que corresponde a la FGR conducir la investigación y comunicar los avances del caso.

“Lo que buscamos es sacar a la gente que haga violencia en nuestro País. O sea, si en este caso eran solicitados por Estados Unidos y también había un proceso de extradición, no tenemos; se valoró que se pudieran ir”, declaró García Harfuch durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.