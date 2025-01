FGR esperará audiencia de ‘El Mayo’ para saber si capo ratifica acusaciones contra Rocha Moya

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, informó que estaban en espera de que se llevara a cabo la audiencia -ante el juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York-, de Ismael Zambada García, “El Mayo”, para conocer si ratificaría o no el contenido de la carta en la que el capo sinaloense mencionó al Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, un reportero cuestionó al titular de la FGR si serían investigadas las declaraciones del ex Gobernador del Estado Francisco Labastida Ochoa, quien sostuvo que existían nexos entre el gobernador y organizaciones del narcotráfico.

En respuesta, Gertz Manero advirtió que la Fiscalía tendría que esperar a conocer la información que surgiera del proceso contra el ex líder y cofundador del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos.

”Está esperando el Gobierno [federal], y en este caso la Fiscalía, la audiencia que Ismael Zambada va a llevar a cabo ante las autoridades judiciales federales de los Estados Unidos, para ratificar o no lo que ya nos mandó en una carta que dio como buena y que fue donde él explicó cuál fue el caso”, dijo, quien también indicó que no se debería olvidar que “El Mayo” tenía varias órdenes de aprehensión vigentes en México.

”Y es un proceso que nosotros no vamos a abandonar, vamos a esperar a que se lleve a cabo esa audiencia. Nosotros estamos esperando una audiencia de las autoridades judiciales norteamericanas, desde el 26 de julio del año pasado. Si el retraso se acaba y se lleva a cabo esa audiencia y podamos ratificar lo que es la persona que va a declarar y el otro declarante ya lo tengan en un procedimiento. En ese momento nosotros culminamos nuestra investigación, hablar de eso antes no sería prudente y no es lo que le corresponde a la Fiscalía”, explicó Gertz Manero.

Previamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada respecto si Rocha Moya contaba con el respaldo del Gobierno federal.

Sin embargo, se limitó a responder que existía coordinación e insistió en que a ella no le correspondía quitar o colocar mandatarios estatales.

”Hay coordinación, es lo importante, porque hay comentócratas que están diciendo que actuemos como los gobiernos de antes, que nosotros quitamos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo, no lo hace la Presidenta de la República”, enfatizó.

”Porque, primero piden que no haya autoritarismo y luego piden que el Gobierno federal intervenga para quitar a un presidente municipal o a un gobernador. Nosotros lo que hacemos es coordinarnos con todas las instituciones de los gobiernos estatales municipales y ahí donde hay algún problema con algún gobierno municipal o algo, pues no nos corresponde al Gobierno federal, le corresponde, en todo caso, a las fiscalías o a la Fiscalía General de la República”, respondió Sheinbaum Pardo.

Además, agregó que, todos aquellos que le pedían “quitar y poner” a un mandatario estatal, lo que en realidad solicitaban era una actuación autoritaria.

”Eso se llama autoritarismo, nosotros creemos en la democracia”, aseveró.

Ismael “El Mayo” Zambada aún tiene pendiente iniciar el juicio en la Corte federal de Nueva York, donde enfrenta cargos señalados por el Gobierno de Estados Unidos.

Tras su detención, en una carta publicada acusó que había sido secuestrado por el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Joaquín Guzmán López, y que no se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses.

“El Mayo” narró en su misiva que el hijo de su compadre le pidió que asistiera a una reunión “para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”, entre Rocha Moya y Cuén Ojeda, misma en la que también asistiría Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”.

En el documento difundido por su abogado Frank Pérez confirmó que en el encuentro estuvo Héctor Melesio Cuén Ojeda, pero no estuvo el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Incluso el Gobernador presentó comprobantes de que ese día, él se encontraba en Estados Unidos con su familia.