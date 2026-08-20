$!FGR estima en $340 millones el daño a red de huachicol del Contralmirante Farías

La Fiscalía General de la República estimó en más de 340 millones de pesos la afectación económica ocasionada a la organización dedicada al huachicol fiscal de la que forma parte el Contralmirante Fernando Farías Laguna, deportado de Argentina a la Ciudad de México este 20 de agosto.
La Fiscal Ernestina Godoy Ramos precisó que tan sólo por los hidrocarburos recuperados en los aseguramientos la afectación económica a la organización criminal supera esa cifra.
Indicó que las investigaciones continúan y que el seguimiento al modus operandi permitió obtener elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, socios, apoderados legales y enlaces relacionados directamente con la distribución del hidrocarburo.
Farías Laguna será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en El Altiplano, y quedará a disposición del juez de control que giró la orden de aprehensión en su contra.
En el caso suman 15 personas detenidas, entre ellas 12 ex servidores públicos. Las autoridades también aseguraron 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles.
Señaló que Farías Laguna estaría relacionado con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible por vía marítima.
La indagatoria inició en 2024, luego de que el Almirante Secretario de Marina transmitió a la entonces titular de la FGR indicios de las operaciones de esa red delictiva, por lo que en ese mismo año el Ministerio Público de la Federación abrió las investigaciones.
El aseguramiento de un buque con 8 millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2025, confirmó la existencia del entramado criminal.
Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación de características similares en Ensenada, Baja California, donde se aseguró un segundo buque mediante el cual ingresaron ilegalmente al País cerca de 8 millones de litros de combustible.
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada reconstruyó el esquema de operación, basado en el uso de buques tanque que arribaban a puertos como Tampico o Ensenada, donde los hidrocarburos se reportaban indebidamente como aceites o aditivos para evadir impuestos.
Con la participación de servidores públicos, se realizaba el transporte y la dispersión de los derivados del petróleo mediante empresas legalmente constituidas, encargadas de su distribución en estaciones de servicio como destino final o de lavar el dinero obtenido ilícitamente.
Según la FGR, se obtuvo evidencia de revisiones y pedimentos manipulados, así como de agentes aduanales que facilitaron la descarga del hidrocarburo, las revisiones simuladas y la adulteración en volúmenes y muestras del producto.
Los avances respecto al modus operandi determinaron la operación de la red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, por lo que el Ministerio Público Federal realizó diligencias que permitieron obtener más órdenes de aprehensión, entre ellas la de Farías Laguna, con lo que se activó la respectiva Ficha Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal.
El 23 de abril de 2026 se dio a conocer que el Contralmirante fue detenido en Argentina, por lo que a solicitud de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió su extradición el día 21 de mayo del mismo año.
A partir de las pruebas aportadas, las autoridades argentinas emitieron el acuerdo de expulsión, por lo que representantes de la FGR viajaron a ese país para trasladarlo a México.