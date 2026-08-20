$!FGR estima en $340 millones el daño a red de huachicol del Contralmirante Farías

La Fiscalía General de la República estimó en más de 340 millones de pesos la afectación económica ocasionada a la organización dedicada al huachicol fiscal de la que forma parte el Contralmirante Fernando Farías Laguna, deportado de Argentina a la Ciudad de México este 20 de agosto.

La Fiscal Ernestina Godoy Ramos precisó que tan sólo por los hidrocarburos recuperados en los aseguramientos la afectación económica a la organización criminal supera esa cifra.

Indicó que las investigaciones continúan y que el seguimiento al modus operandi permitió obtener elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, socios, apoderados legales y enlaces relacionados directamente con la distribución del hidrocarburo.

Farías Laguna será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en El Altiplano, y quedará a disposición del juez de control que giró la orden de aprehensión en su contra.

En el caso suman 15 personas detenidas, entre ellas 12 ex servidores públicos. Las autoridades también aseguraron 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles.

Señaló que Farías Laguna estaría relacionado con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible por vía marítima.